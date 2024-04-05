Фанат Apple показал, как работают фейковые AirPods Ultra с дисплеем. Apple просто обязана выпустить такие!

Помимо этого, со встроенного дисплея пользователь может найти утерянный наушник по звуку, управлять камерой на айфоне и ставить трекам лайки (правда, в музыкальном приложении они зачастую не срабатывают). Внутри даже есть эквалайзер с предустановленными режимами звука. Любопытно, что в iPhone фейковые наушники отображаются как AirPods Ultra.Единственная претензия у пользователя возникла к качеству сенсора: он не всегда считывает касания и свайпы, а некоторые кнопки, которые присутствуют визуально, не реагируют на нажатия. В целом AirPods с дисплеем оказались вполне юзабельными и полезными, так что Apple не помешало бы присмотреться к этой идее.