Фанат Apple показал, как работают фейковые AirPods Ultra с дисплеем. Apple просто обязана выпустить такие!

Олег

AirPods Ultra


Ранее мы показывали поддельные AirPods Pro 3 с дисплеем на кейсе. Один из редакторов MacRumors заказал себе такие наушники и показал, как они работают. Спойлер — Apple просто обязана выпустить что-то подобное.

Фейковые эйрподсы отличаются от настоящих своим зарядным кейсом — у них есть цветной сенсорный дисплей для управления самыми разными функциями. Оказалось, что в жизни кейс работает очень достойно и выполняет свои задачи на отлично. Управлять воспроизведением можно прямо с него, переключая треки, включая паузу и регулируя громкость.

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AirPods Ultra

Помимо этого, со встроенного дисплея пользователь может найти утерянный наушник по звуку, управлять камерой на айфоне и ставить трекам лайки (правда, в музыкальном приложении они зачастую не срабатывают). Внутри даже есть эквалайзер с предустановленными режимами звука. Любопытно, что в iPhone фейковые наушники отображаются как AirPods Ultra.

AirPods Ultra

AirPods Ultra

AirPods Ultra

Единственная претензия у пользователя возникла к качеству сенсора: он не всегда считывает касания и свайпы, а некоторые кнопки, которые присутствуют визуально, не реагируют на нажатия. В целом AirPods с дисплеем оказались вполне юзабельными и полезными, так что Apple не помешало бы присмотреться к этой идее.


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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4477
Gabriel
Вообще это гениально. Сама ситуация когда производитель фальшивых девайсов выкатывают отличное рабочее решение, о котором стоит задуматься самой Эппл ,,но если Эппл даже захочет сделать что-то подобное , то гордость не позволит.)
Прямо таки тупик.
Вчера в 17:52
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