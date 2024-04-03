Вышло обновление для AirPods Max

Фархад
AirPods Max

Сегодня, 3 апреля, компания Apple выпустила обновлённую прошивку для полноразмерных наушников AirPods Max.

Обновление с номером версии 6A325 пришло на смену прошивке 6A324, выпущенной в январе 2024 года.

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Apple, как обычно, не предоставляет никаких подробностей об изменениях в ПО для наушников. В примечаниях к выпуску указаны стандартные «исправления ошибок и другие улучшения».

Для запуска процесса обновления наушников необходимо подключить их к iPhone, запустить воспроизведение музыки на 30 секунд, а затем подключить их к источнику питания. Спустя некоторое время AirPods Max успешно обновятся до новейшей версии ПО.
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