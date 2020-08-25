Специалисты компании iFixit разобрали выпущенный недавно смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra. Они выявили одну необычную особенность, которая может являться причиной сильного нагрева устройства.
Первые пользователи Galaxy Note20 Ultra жалуются, что смартфон заметно нагревается не только во время запуска ресурсоёмких игр, но и, например, при использовании камеры. Как отметил SamMobile, температура его корпуса после 5-минут записи 8K-видео увеличивается до 45 градусов по Цельсию.
Как оказалось, для отвода тепла от процессора в Galaxy Note20 Ultra используется не медная пластина, а несколько слоёв графена с термопастой. Эти материалы, очевидно, позволили снизить массу устройства, но они отводят тепло не так эффективно, как медь. Графен — более лёгкий и инновационный материал, но в данном случае он показывает себя хуже металла.
Примечательно, что графен применяется не во всех экземплярах Galaxy Note20 Ultra. Например, на этом видео с разборкой смартфона можно увидеть, что в смартфоне используется классическая медная пластина. Вероятно, у устройств с такой системой охлаждения нет проблем с чрезмерным перегревом.
Чтобы купить себе беспроблемный экземпляр Galaxy Note20 Ultra, нужно убедиться, что он охлаждается медью, а не графеном. Для этого не обязательно вскрывать корпус, достаточно на несколько минут перед покупкой запустить на смартфоне запись видео — аномально сильный нагрев свидетельствует о том, что перед вами графеновая модификация.
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А может наоборот хорошо отводит тепло, а это просто проц горячий?
И на последок, надо тестить устройства перед выпуском в люди.