Быстрое сохранение и передача данных благодаря мощной производительности твердотельного носителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 2000 МБ/с, записи – до 2000 МБ/с. Кованая алюминиевая рама работает как теплоотвод, позволяя устройству в портативном форм-факторе функционировать на стабильно высоких скоростях.

Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme Pro на 4 ТБ появится в конце этого квартала.

Производительность твердотельного накопителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 1050 МБ/с, скорость записи – до 1000 МБ/с в портативном устройстве с большим объемом памяти, которое прекрасно подходит для создания удивительного контента или сохранения результатов невероятной фото- или видеосъемки.

Диск защищен от воздействия воды и пыли по классу IP55 и от падения с высоты до двух метров.

Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme на 4 ТБ появится в конце этого квартала.

Основной чертой этого диска, созданного специально для геймеров, является высокая производительность (скорость чтения до 2000 МБ/с), позволяющая сократить время загрузки экрана и быстрее начать игровой процесс.

Дополнительное хранилище премиум-класса предназначено для записи новых игр и совместимо с библиотеками игр для ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Цена и наличие: ожидается, что игровой SSD-накопитель WD_Black P50 появится в конце этого квартала.

Рельефный металлический дизайн объединяет в себе стиль и надежность. Диск оснащен встроенной защитой от ударов и вибрации, защищен от падения с высоты до 1,98 метра и предлагается в нескольких цветах, включая серый, синий, красный, золотой и серебряный.

Технология NVMe обеспечивает скорость в режиме чтения до 1050 МБ/с, записи до 1000 МБ/с.

Цена и наличие: ожидается, что портативный SSD-накопитель My Passport на 4 ТБ выйдет в начале этого года.







Western Digital объявила сегодня о введении в модельные ряды пользовательских портативных SSD-накопителей объемом 4 ТБ. А это значит, что любители и профессионалы получат больше пространства для творчества, поскольку новые накопители разработаны специально для удовлетворения текущих потребностей по записи контента в высоком качестве.О каких бы материалах ни шла речь – запечатленные на смартфон памятные моменты из жизни семьи, резервные или основные копии компьютерных игр из вашей библиотеки, видеоматериалы со студийных или натурных съемок – широкий ассортимент продукции компании позволяет обеспечить надежное хранение объемных файлов в любой ситуации.Про цены и доступность в России будет объявлено дополнительно.