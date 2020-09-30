SanDisk Extreme
Western Digital выпустила сегодня два новых переносных SSD-накопителя SanDisk, скорость работы которых почти в два раза превышает предыдущие поколения. SanDisk Extreme и SanDisk Extreme PRO специально разработаны для работы с высококачественным контентом. Каждый день профессиональные фотографы, видеографы и простые любители готовы запечатлевать и сохранять самые лучшие моменты жизни, но для этого им нужны надежные, эффективные и быстрые портативные решения.

Новые диски с поддержкой NVMe объемом до 2 Тбайт подходят для создания контента и позволяют без лишних хлопот сохранять и перемещать визуальные материалы в разрешениях 4K и 8K. Флагманский портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme PRO выполнен в усиленной алюминиевой раме и силиконовом корпусе, выдерживающем любые испытания, которые могут выпасть на его долю на съемочной площадке и за ее пределами. Сохранность содержимого диска обеспечивается паролем и аппаратным шифрованием AES с длиной ключа 256 бит.

Разработанный специально для профессионального использования, новый переносной SanDisk создан для выполнения самых трудных задач – дома, в офисе или на натурных съемках. Переносной твердотельный накопитель SanDisk Extreme подходит для портативного использования тем, кому нужен большой, надежный и быстрый диск, а SanDisk Extreme PRO разрабатывался для профи, которые в первую очередь ценят стабильную и надежную производительность.

Основные характеристики

Переносной SSD-накопитель SanDisk Extreme PRO

SanDisk Extreme PRO
  • Быстрое сохранение и передача данных благодаря мощной производительности твердотельного носителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 2000 Мбайт/с, записи – до 2000 Мбайт/с.
  • Кованая алюминиевая рама работает как теплоотвод, позволяя устройству в портативном форм-факторе функционировать на стабильно высоких скоростях.
  • Диск выдержит падение с высоты до двух метров и имеет класс защиты IP55. Кованая алюминиевая рама и силиконовый корпус приятны на ощупь, но и служат дополнительной защитой. 
  • Сохранность конфиденциального контента обеспечивается благодаря паролю и аппаратному шифрованию AES с длиной ключа 256 бит.
Переносной SSD-накопитель SanDisk Extreme

SanDisk Extreme
  • Производительность твердотельного накопителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 1050 Мбайт/с, скорость записи – до 1000 Мбайт/с в портативном устройстве с большим объемом памяти, которое прекрасно подходит для создания удивительного контента или сохранения результатов невероятной фото- или видеосъемки.
  • Для большей долговечности диск защищен от воздействия воды и пыли по классу IP55 и от падения с высоты до двух метров. 
  • Премиальный износостойкий корпус из силикона приятен на ощупь и служит дополнительной защитой для внешней части диска.
  • Сохранность конфиденциального контента обеспечивается благодаря паролю и аппаратному шифрованию AES с длиной ключа 256 бит.
Устройство адаптировано для путешествий: в качестве дополнительной меры предосторожности пользователи могут пристегнуть диск к поясу или рюкзаку с помощью удобного карабина. Новые диски совместимы с компьютерами ПК и Mac. Помимо функции по переносу информации на ПК или ноутбук и обратно, новые устройства позволяют быстро и просто создавать резервную копию данных с мобильных устройств благодаря совместимости с некоторыми смартфонами, оборудованными разъемом USB-C. О ценах и доступности производитель обещал сообщить позднее.


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