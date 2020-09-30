Western Digital выпустила сегодня два новых переносных SSD-накопителя SanDisk, скорость работы которых почти в два раза превышает предыдущие поколения. SanDisk Extreme и SanDisk Extreme PRO специально разработаны для работы с высококачественным контентом. Каждый день профессиональные фотографы, видеографы и простые любители готовы запечатлевать и сохранять самые лучшие моменты жизни, но для этого им нужны надежные, эффективные и быстрые портативные решения.
Новые диски с поддержкой NVMe объемом до 2 Тбайт подходят для создания контента и позволяют без лишних хлопот сохранять и перемещать визуальные материалы в разрешениях 4K и 8K. Флагманский портативный SSD-накопитель SanDisk Extreme PRO выполнен в усиленной алюминиевой раме и силиконовом корпусе, выдерживающем любые испытания, которые могут выпасть на его долю на съемочной площадке и за ее пределами. Сохранность содержимого диска обеспечивается паролем и аппаратным шифрованием AES с длиной ключа 256 бит.
Разработанный специально для профессионального использования, новый переносной SanDisk создан для выполнения самых трудных задач – дома, в офисе или на натурных съемках. Переносной твердотельный накопитель SanDisk Extreme подходит для портативного использования тем, кому нужен большой, надежный и быстрый диск, а SanDisk Extreme PRO разрабатывался для профи, которые в первую очередь ценят стабильную и надежную производительность.
Основные характеристикиПереносной SSD-накопитель SanDisk Extreme PRO
- Быстрое сохранение и передача данных благодаря мощной производительности твердотельного носителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 2000 Мбайт/с, записи – до 2000 Мбайт/с.
- Кованая алюминиевая рама работает как теплоотвод, позволяя устройству в портативном форм-факторе функционировать на стабильно высоких скоростях.
- Диск выдержит падение с высоты до двух метров и имеет класс защиты IP55. Кованая алюминиевая рама и силиконовый корпус приятны на ощупь, но и служат дополнительной защитой.
- Сохранность конфиденциального контента обеспечивается благодаря паролю и аппаратному шифрованию AES с длиной ключа 256 бит.
- Производительность твердотельного накопителя с поддержкой NVMe: скорость чтения – до 1050 Мбайт/с, скорость записи – до 1000 Мбайт/с в портативном устройстве с большим объемом памяти, которое прекрасно подходит для создания удивительного контента или сохранения результатов невероятной фото- или видеосъемки.
- Для большей долговечности диск защищен от воздействия воды и пыли по классу IP55 и от падения с высоты до двух метров.
- Премиальный износостойкий корпус из силикона приятен на ощупь и служит дополнительной защитой для внешней части диска.
- Сохранность конфиденциального контента обеспечивается благодаря паролю и аппаратному шифрованию AES с длиной ключа 256 бит.
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Все это баловство сейчас дорогое , особенно SSD да и еще на 2тб 🤦♂️
500Gb — 140$
1Tb — 240$
2Tb — 450$