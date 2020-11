Western Digital совместно с Call of Duty работает над обновленными версиями высокопроизводительных продуктов линейки WD_BLACK, в результате этого сотрудничества геймеры получат три накопителя лимитированной серии в стиле игры Black Ops Cold War, а также дополнительный бонус в виде внутриигровых очков. Речь идет о WD_BLACK P10 Game Drive, SSD-накопителе WD_BLACK P50 Game Drive и недавно анонсированном SSD-накопителе WD_BLACK SN850 с поддержкой NVMe и технологией PCIe Gen4.WD_BLACK P10 Game Drive разработан специально для тех геймеров, кто хочет полностью раскрыть потенциал своей совместимой игровой приставки или ПК за счет сохранения игровой библиотеки на устройстве в готовом к использованию форм-факторе. В качестве подарка при покупке геймеры получат купон на 1 100 очков Call of Duty, которые можно обменять на предметы в игре. Этот лимитированный диск будет доступен в объеме 2 ТБ по минимальной рекомендованной розничной цене 109,99 долларов. Старт продаж намечен на начало декабря 2020 г.SSD-накопитель WD_BLACK P50 Game Drive обеспечивает высокие скорости работы ПК и совместимых консолей, за счет которых игроки будут тратить меньше времени на вход в приложение и смогут дольше наслаждаться самим игровым процессом. Игроки, купившие этот накопитель, в качестве подарка получат купон на 2 400 очков Call of Duty, которые можно обменять на предметы в игре. Этот лимитированный диск будет доступен в объеме 1 ТБ по минимальной рекомендованной розничной цене 249,99 долларов. Ожидается, что диск поступит в продажу в избранные магазины-партнеры Western Digital и интернет-магазины в декабре 2020 г.Это устройство сокращает время загрузки игры и передает файлы быстрее, чем предыдущее поколение. Благодаря технологии PCIe Gen4 следующего поколения NVMe SSD-накопитель WD_BLACK SN850 обеспечивает более плавный запуск приложений, позволяя пользователем быстрее загружаться. Подарок — купон на 2 400 очков Call of Duty. Этот лимитированный диск будет доступен в модификации без теплоотвода объемом 1 ТБ по минимальной рекомендованной розничной цене 239,99 долларов. Ожидается, что диск поступит в продажу в декабре 2020 г.О доступности и ценах на продукты в России производитель сообщит позднее.