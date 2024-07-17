WhatsApp поставил крест на сотнях телефонов. Не покупайте эти модели

Мессенджер перестал запускаться на кнопочных моделях с операционной системой KaiOS. На это обратили внимание пользователи Reddit.
WhatsApp отказался запускаться на некоторых кнопочных устройствах с KaiOS 2.5.4 и более поздних версиях. Так один из владельцев модели Nokia 6300 4G после обновления мессенджера не смог запустить приложение. При этом ни сброс к заводским настройкам, ни перезагрузка не помогли.
Как выяснилось, проблема затронула и других пользователей, — в основном тех, кто впервые запустил WhatsApp на подобных телефонах. Некоторые попробовали выставить более раннюю дату и обновить приложение, но ничего не вышло, поскольку система проверяет время и выдает критическую ошибку.
В службы поддержки KaiOS сообщили, что запустить WhatsApp смогут те, кто заходил в аккаунт до 25 июня 2024 года. Но даже для них доступ закроют в начале 2025 года. Следом, в феврале, приложение свернется для KaiOS 3.0.
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Мессенджер удалили из стора KaiOS и новых обновлений ждать больше не стоит — это подтверждает сообщение на сайте платформы.
В первую очередь отключение коснется владельцев Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip, Nokia 2760 Flip, Nokia 2780 Flip, Nokia 6300 4G, Nokia 8000 4G, Nokia 8110 4G, а также некоторых моделей Alcatel, Energizer и JioPhone.
Пока WhatsApp не прокомментировали массовые отключения пользователей.