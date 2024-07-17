WhatsApp поставил крест на сотнях телефонов. Не покупайте эти модели

Артем
укерфукерфр.png

Мессенджер перестал запускаться на кнопочных моделях с операционной системой KaiOS. На это обратили внимание пользователи Reddit.

WhatsApp отказался запускаться на некоторых кнопочных устройствах с KaiOS 2.5.4 и более поздних версиях. Так один из владельцев модели Nokia 6300 4G после обновления мессенджера не смог запустить приложение. При этом ни сброс к заводским настройкам, ни перезагрузка не помогли.

Как выяснилось, проблема затронула и других пользователей, — в основном тех, кто впервые запустил WhatsApp на подобных телефонах. Некоторые попробовали выставить более раннюю дату и обновить приложение, но ничего не вышло, поскольку система проверяет время и выдает критическую ошибку.

В службы поддержки KaiOS сообщили, что запустить WhatsApp смогут те, кто заходил в аккаунт до 25 июня 2024 года. Но даже для них доступ закроют в начале 2025 года. Следом, в феврале, приложение свернется для KaiOS 3.0.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Мессенджер удалили из стора KaiOS и новых обновлений ждать больше не стоит — это подтверждает сообщение на сайте платформы.

В первую очередь отключение коснется владельцев Nokia 800 Tough, Nokia 2720 Flip, Nokia 2760 Flip, Nokia 2780 Flip, Nokia 6300 4G, Nokia 8000 4G, Nokia 8110 4G, а также некоторых моделей Alcatel, Energizer и JioPhone. 

Пока WhatsApp не прокомментировали массовые отключения пользователей.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Госдума проговорилась о начале конца WhatsApp
WhatsApp бесплатно добавит функцию, за которую Дуров просит денег
WhatsApp раскроет пользователям больше подробностей о неизвестных группах

Рекомендации

Рекомендации

Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+148
acinatnas
Ключевое — «на сотнях телефонах»
Сегодня в 10:33
#