WhatsApp раскроет пользователям больше подробностей о неизвестных группах

Фархад
WhatsApp_Group

Разработчики мессенджера WhatsApp начали внедрять новую функцию, которая предоставляет пользователям дополнительные сведений о неизвестных чат-группах, в которые они были добавлены.

Нововведение представляет собой всплывающее окно с подробной информацией о групповых чатах. В этом окне вы увидите информацию о создателе чата, кто добавил вас и когда была создана группа. Прямо там же расположена кнопка «Выйти из группы».

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Стоит отметить, что в WhatsApp также предусмотрена опция, которая ограничивает возможность добавления в групповые чаты посторонними.

Новая функция распространяется поэтапно, поэтому она не сразу появится у всех.
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Источник:
9to5Mac
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