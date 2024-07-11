WhatsApp бесплатно добавит функцию, за которую Дуров просит денег

Артем
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Нововведение поддерживает русский язык и скоро появится в мессенджере.

Специалисты WABetainfo покопались в бета-версии 2.24.15.5 для Android и нашли функцию расшифровки голосовых сообщений. Она позволяет прочитать послание текстом вместо их прослушивания.

Для правильной расшифровки, система предложит скачать один из языковых пакетов. В бета-версии их доступно пять: английский, испанский, португальский (Бразилия), хинди и русский.

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Пользователям Telegram уже давно доступна аналогичная возможность, однако работает она только на оплаченных Premium-аккаунтах. 

О появлении транскрибирования сообщений для iOS пока ничего неизвестно. Для пользователей Android функцию добавят постепенно с ближайшими обновлениями.
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Источник:
WABetainfo
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