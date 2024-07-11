WhatsApp бесплатно добавит функцию, за которую Дуров просит денег

Нововведение поддерживает русский язык и скоро появится в мессенджере.Специалисты WABetainfo покопались в бета-версии 2.24.15.5 для Android и нашли функцию расшифровки голосовых сообщений. Она позволяет прочитать послание текстом вместо их прослушивания.Для правильной расшифровки, система предложит скачать один из языковых пакетов. В бета-версии их доступно пять: английский, испанский, португальский (Бразилия), хинди и русский.Пользователям Telegram уже давно доступна аналогичная возможность, однако работает она только на оплаченных Premium-аккаунтах.О появлении транскрибирования сообщений для iOS пока ничего неизвестно. Для пользователей Android функцию добавят постепенно с ближайшими обновлениями.