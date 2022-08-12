Зачем вам Apple и Samsung, когда есть Wiko? В России появился новый бренд смартфонов
Александр Кузнецов —
По данным «Известий», в Россию начали поставляться смартфоны бренда Wiko. Он зарегистрирован во Франции, а производство находится в Китае.
Wiko — не совсем французский бренд. Эта торговая марка появилась в 2011 году в Марселе, а в 2017 году её приобрела китайская компания Tinno Mobile Technology. Смартфоны Wiko продаются Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, но наибольшей популярностью они пользуются во Франции, где входят в топ-5 и занимают примерно 5% рынка. В настоящее время в России продаётся всего одна модель — Wiko T3 за 13 тысяч рублей (она уже есть у ритейлеров и операторов), а в будущем должны начаться поставки других устройств этого бренда.
По данным экспертов, примеру Wiko могут последовать и другие локальные бренды из лояльных к России стран — Китая, Индии, Африки и Латинской Америки. Российский рынок смартфонов в последнее время претерпевает серьёзные изменения. Продажи смартфонов Apple и Samsung резко упали (в том числе из-за прекращения официальных поставок), зато увеличился спрос на устройства китайских компаний, прежде всего Xiaomi и Realme. Во втором квартале этого года доля китайских брендов на российском рынке смартфонов достигла 70%, тогда как ещё недавно она не превышала 50%.
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Комментарии
+4
Понабирают дешёвой рабочей силы из кишлаков и аулов и довольны. Совсем понятия о культуре речи и письма не имеют. Возмутительно!
2 часа назад в 13:09
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+4376
Очередная шляпа и непонятный ширпотреб, хоть и не от китайцев. Само название как бы подчёркивает тот момент, что продукция нишевая да и дизайн тоже об этом кричит во всё горло.
P.S. Вообще не понятен смысл выпуска очередного ноунейм-шлака, когда и так всеми этими безликими смартфонами от 10 до 20 тысяч весь рынок завален
P.S. Вообще не понятен смысл выпуска очередного ноунейм-шлака, когда и так всеми этими безликими смартфонами от 10 до 20 тысяч весь рынок завален
44 минуты назад
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