Yes it can (for real this time, running natively, not RDP) ...at least for now See this SoC is armv8.0, not 8.1, it doesn't support atomic instructions 🙃 pic.twitter.com/TReBQlQZRV — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021

If you wonder how the new settings app cellular pages look with a dual modem device... pic.twitter.com/4JlAjLQQom — Gustave Monce (@gus33000) June 29, 2021







Густав Монсе смог запустить и установить тестовую сборку Windows 11 на смартфоне Microsoft Lumia 950 XL. Для него это не составило особого труда, ведь ранее он портировал на то же устройство версию Windows 10 для ARM-процессоров. По его словам, Windows 11 работает на смартфоне лучше предыдущей версии ОС.Примечательно, что Lumia 950 XL после установки Windows 11 сохранил часть привычных функций смартфона. Операционная система определяет, что у него две SIM-карт, и на нём даже можно совершать и принимать звонки, а также обмениваться SMS-сообщениями.Возможностей, которые доступны на компьютере, от Lumia 950 XL ждать не стоит даже после установки Windows 11. Всё дело в ограничениях, которые накладывает ARM-процессор, размер экрана и форм-фактор смартфона. По большей части на устройстве доступны только встроенные приложения Microsoft, да и то не все из них работоспособны. О запуске десктопных программ речи, конечно же, не идёт.