Wylsacom напугал россиян. Он знает, какие пакости готовит Apple!

Александр


Автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал, какие ограничения компания Apple может ввести в ближайшее время в России. По его словам, Apple имеет возможность ограничить функциональность любых своих устройств и вполне может последовать примеру других организаций.

Валентин говорит, что Apple может отключить последние оставшиеся способы оплачивать подписки на сервисы и покупать приложения и игры в App Store — через мобильных операторов. «Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть еще и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций», — говорит блогер.

Россияне научились обходить ограничения и, как считает Wylsacom, найдут способ приобретать контент в App Store. Например, они будут менять регион в настройках (как сейчас делают обладатели PlayStation и Xbox). Это усложнит жизнь пользователей, но опыт геймеров-консольщиков показал, что нет таких ограничений, которые невозможно обойти тем или иным способом.

В отличие от Google, Apple по-прежнему позволяет жителям РФ приобретать контент в App Store, оплачивать подписки и пользоваться платными сервисами (например, Apple Music и iCloud). В Play Маркете на Android с весны 2022 года перестали работать все способы оплаты, в том числе со счёта телефона.
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Комментарии

Lord
+602
Lord
На сколько же их ещё хватит. Вроде уже всё себе отстрелили.
5 апреля 2024 в 14:17
#
+390
Gandalf2021 Lord
Кому отстрелили?? Может миллиарду ктайцев на яйца? Да этого они боятся, спору нет, а тут то чего и с чего??))
5 апреля 2024 в 15:42
#
SithV
+1657
SithV
Петухов просто хочет хайпануть на теме, пока она актуальна. Обычное дело, не стоит серьезно задумываться над его словоблудием, он этого зависит его доход))
5 апреля 2024 в 14:57
#
+147
horizon
Петухов просто теряет популярность и скорее всего пытается привлечь аудиторию но и финансы. Гадание на кофейной Гущи, он знает столько же сколько и большинство из нас здесь....
5 апреля 2024 в 15:02
#
+390
Gandalf2021 Анна Рузнецова
А кто сейчас из тех, кого смотрят по 10 млн человек не клоун??)
5 апреля 2024 в 15:44
#
Вася Вотафаков
+5755
Вася Вотафаков
Валя уже не тот. Давно не смотрю этого навозного червя … каюсь, недавно что-то попалось, не помню что. С первых минут чуть не 🤮 от его словоблудия … не тот. Не тот уже
5 апреля 2024 в 16:10
#
+405
Alex82 Вася Вотафаков
Соглашусь с Вами полностью.👍Мне, например, намного больше нравится «Rozetked» и по качеству и по подаче материала. Имхо конечно
5 апреля 2024 в 16:19
#
SithV
+1657
SithV Alex82
Розеткед и Дройдер топовые каналы.
Петухов словоблуд для подростков — максиму эмоций минимум информации))
5 апреля 2024 в 18:05
#
+40
fedorr666
Да понятно все правильно говорят петух.. сдулся, несет какие то обзоры,распаковки г…на,видно что все высасывает из пальца..или…в общем петух уже не тот, а денег хочется,.привык жить на широкую ногу,а время ушло,настали другие времена..
5 апреля 2024 в 16:23
#
+405
Alex82
👌🤝
5 апреля 2024 в 17:01
#
S.T.A.L.K.E.R.
+667
S.T.A.L.K.E.R.
Что-то новенькое …
Модераторы начали комментарии чистить?! 🤔🤔🤔
5 апреля 2024 в 18:35
#
SithV
+1657
SithV S.T.A.L.K.E.R.
чтобы каждый жил со своей «правдой» 🤗
5 апреля 2024 в 20:45
#
+19
Valera99
Как же меня прикалывают комментаторы которые поносят Петухова, но продолжают читать желтушный айгайдс и Кузнецова.
5 апреля 2024 в 21:06
#
SithV
+1657
SithV Valera99
Ну во-первых сюда ходя старожилы чтоб потусить, а во-вторых ребята достаточно оперативно репостят на русском все что всплывает на западных форумах… Петухова поносят потому, что он вообще не техноблоггер. Ну не читай Кузнецова, зачем вообще сам сюда заходишь?)
6 апреля 2024 в 02:08
#
Влад Паламарчук
+54
Влад Паламарчук
Мне нравится Вилсаком даже несмотря на то, что претензии выше к нему вполне обоснованные
5 апреля 2024 в 22:14
#
+1070
iron-i
Ой, да пофиг... никогда не юзал платных приложух...
6 апреля 2024 в 14:07
#