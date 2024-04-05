Wylsacom напугал россиян. Он знает, какие пакости готовит Apple!

Автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал, какие ограничения компания Apple может ввести в ближайшее время в России. По его словам, Apple имеет возможность ограничить функциональность любых своих устройств и вполне может последовать примеру других организаций.
Валентин говорит, что Apple может отключить последние оставшиеся способы оплачивать подписки на сервисы и покупать приложения и игры в App Store — через мобильных операторов. «Конечно, компании это не нужно и не выгодно, но помимо желаний Apple, есть еще и политическая сила. Я так понимаю, производитель опасается каких-то вторичных санкций», — говорит блогер.
Россияне научились обходить ограничения и, как считает Wylsacom, найдут способ приобретать контент в App Store. Например, они будут менять регион в настройках (как сейчас делают обладатели PlayStation и Xbox). Это усложнит жизнь пользователей, но опыт геймеров-консольщиков показал, что нет таких ограничений, которые невозможно обойти тем или иным способом.
В отличие от Google, Apple по-прежнему позволяет жителям РФ приобретать контент в App Store, оплачивать подписки и пользоваться платными сервисами (например, Apple Music и iCloud). В Play Маркете на Android с весны 2022 года перестали работать все способы оплаты, в том числе со счёта телефона.
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