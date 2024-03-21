Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Александр


С подачи депутата Госдумы Антона Горелкина несколько последних дней в России активно обсуждается потенциальная блокировка смартфонов со стороны Apple и Google. По его словам, в теории это реально: если такое распоряжение поступит от властей США, Apple имеет возможность удалённо заблокировать любой iPhone, а Google — почти любой Android-смартфон (за исключением тех, что работают на модифицированной прошивке и не зависят от сервисов Google или зависят от них незначительно).

Видеоблогер и автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал, что делать в случае блокировки iOS и Android на территории РФ. Он заявил, что россиянам нужно будет переходить на Android-смартфоны китайских производителей, созданные специально для местного рынка. Поскольку в Китае в целях цензуры заблокирована большая часть сервисов Google, производители выпускают смартфоны, в которых эти сервисы вырезаны, а вместо них предустановлены китайские аналоги.

Сейчас такие устройства попадают в Россию в основном через AliExpress и «серые» поставки. Они стоят заметно дешевле глобальных версий, но пользуются спросом в основном в среде энтузиастов, хотя и те стараются перепрошить их, чтобы избавиться от бесполезных в России китайских приложений и вернуть поддержку Google.

Валентин Петухов дал ещё один совет тем, кто боится блокировки своего смартфона — нужно отключить на устройстве Wi-Fi и мобильный интернет. В этом случае Apple и Google не смогут отправить на него команду для блокировки, но и пользоваться таким смартфоном будет затруднительно, ведь на нём перестанет работать большая часть приложений и игр. Можно будет запускать только те, что работают локально, а их очень мало (например, камера, калькулятор, диктофон и плеер).
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Комментарии

+68
denisba
Ios ничем не заменить, перейдем на кнопочные, а все контент с компьютера..
Сегодня в 14:05
#
+65
soronoros soronoros
Вислый как был дураком, так им и остался. И советы у него такие же. Непонимаю, чего все с этим жиробасом носятся! Тоже мне, эксперт
Сегодня в 14:13
#
+797
Eredy soronoros soronoros
Редко его ролики смотрю и не до конца. Одно впечатление: РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ, а не обзор техники. 🤷🏻.
2 часа назад в 16:27
#
Юра из МУРа
+218
Юра из МУРа
Ждал, когда у вас эта "новость" появится. Думал пронесло, не появится уже. Ан нет, и вы туда же. Кстати, болтовня была и про "блокировку" всех компов и ноутов, так что вас тоже не станет(
Сегодня в 14:55
#
SithV
+1627
SithV
Одни имбецил вбросил, чтоб сменить повестку выборов, второй подхватил чтоб похайпиться. «Техно» блогер, мля..
Сегодня в 14:58
#
+652
jkttim
Такой исход мало вероятно, как тогда америкосы будут следить за нами 😀😂
Сегодня в 14:58
#
+114
Anatoly076
Да и фиг с этими смартфонами. Действительно на китайские сядем или достанем виндовсфоны или нокии на Симбе. С учетом что всякие платежи, часть приложений под санкциями вообще и т.д. выходит так что и не далеко смартфоны утопали от КПК и нокии?! 🤪 Были бы деньги, а как их потратить мы уж точно найдем ))))) и без смартфонов…
Сегодня в 15:00
#
+163
antonchik55
Интересно, а где он это говорил?
Чет не нашел инфы
Сегодня в 15:21
#
+114
Anatoly076 antonchik55
Где это сказал вилса тоже не нашел, а вот то что в гос. думе чувак высказался что отключат в случае «Третьей мировой»! 🤷🏻‍♂️ Ну при третьей мировой там точно будет не до музыки, не до платежей смартфоном и уж точно не до версии андроид или айос, ну и конечно же не до камеры — некому будет смотреть видео потом! 🤣🤣🤣
26 минут назад
#
Lord
+597
Lord
Совет бывалого отключить всё, прям рассмешил. Осталось ещё симку выкинуть и вообще выключить тело.
2 часа назад в 16:45
#
+377
ubivec78
не знаю. плачу смартом и часами в р ф, и нет проблем))) это у яблочников сложности, а для остальных есть рустор.
час назад в 17:04
#
+1
AID_001885.99efc5928bdf4f85a1f9b7be6d41a0d9.1605
Я б не верил человеку по фамилии Петухов.
Особенно когда он зовется техноблогером. Продажным гаденышем.
час назад в 17:41
#