Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

С подачи депутата Госдумы Антона Горелкина несколько последних дней в России активно обсуждается потенциальная блокировка смартфонов со стороны Apple и Google. По его словам, в теории это реально: если такое распоряжение поступит от властей США, Apple имеет возможность удалённо заблокировать любой iPhone, а Google — почти любой Android-смартфон (за исключением тех, что работают на модифицированной прошивке и не зависят от сервисов Google или зависят от них незначительно).
Видеоблогер и автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов рассказал, что делать в случае блокировки iOS и Android на территории РФ. Он заявил, что россиянам нужно будет переходить на Android-смартфоны китайских производителей, созданные специально для местного рынка. Поскольку в Китае в целях цензуры заблокирована большая часть сервисов Google, производители выпускают смартфоны, в которых эти сервисы вырезаны, а вместо них предустановлены китайские аналоги.
Сейчас такие устройства попадают в Россию в основном через AliExpress и «серые» поставки. Они стоят заметно дешевле глобальных версий, но пользуются спросом в основном в среде энтузиастов, хотя и те стараются перепрошить их, чтобы избавиться от бесполезных в России китайских приложений и вернуть поддержку Google.
Валентин Петухов дал ещё один совет тем, кто боится блокировки своего смартфона — нужно отключить на устройстве Wi-Fi и мобильный интернет. В этом случае Apple и Google не смогут отправить на него команду для блокировки, но и пользоваться таким смартфоном будет затруднительно, ведь на нём перестанет работать большая часть приложений и игр. Можно будет запускать только те, что работают локально, а их очень мало (например, камера, калькулятор, диктофон и плеер).
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