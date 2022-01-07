С момента выхода Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro в конце 2021 года, фанаты бренда ждали появления 12 Ultra. Недавние фотографии макета давали лишь примерное представление, как будет выглядеть новый смартфон. На этот раз в сети появились рендеры, позволяющие более детально разглядеть устройство с обеих сторон.На задней стороне мы можем видеть четыре камеры и вспышку. На фронтальной — изогнутый дисплей, что, вероятно, станет нововведением для китайского бренда. Устройство будет оснащено основным объективом на 50 МП. Остальные три — имеют разрешение 48 МП с двукратным, пятикратным и десятикратным масштабированием. Наличие отверстия под фронтальную камеру опровергает слухи о модуле спрятанном под экраном.Если верить догадкам, работать 12 Ultra будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, и получит ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. Предположения об отмене девайса в пользу Mi Mix 5 Pro высказывались ранее, но пока этому нет никаких подтверждений. Остается ждать официального анонса, который может состояться ближе ко второй половине февраля, сразу после китайского нового года.