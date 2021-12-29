



Релиз Android 12 состоялся в октябре, но это обновление до сих пор доступно лишь единичным моделям смартфонов, и производители не спешат с его адаптацией для своих устройств. На помощь пришли энтузиасты из проекта Paranoid Android.



Недавно Paranoid Android был возрождён, умельцы приступили к созданию прошивок на базе Android 12 для нескольких моделей смартфонов, в основном производства Xiaomi и OnePlus.



В настоящее время готово несколько прошивок Paranoid Android Sapphire, включающих в себя Android 12 и кастомные настройки. На сайте XDA-Developers выложены установочные файлы, рекавери и всё остальное, что необходимо для установки этих прошивок для следующих моделей смартфонов:





fastboot update aospa-*-image.zip

Ранее прошивки Paranoid Android Sapphire были выпущены для этих аппаратов:Поскольку это альфа-версии прошивок, в них могут содержаться баги и недоработки. Например, известно о проблемах использования 5G и Wi-Fi Direct. Чтобы установить прошивку, нужно поместить zip-файл fastboot в корневую папку в накопителе смартфона, перезагрузиться в bootloader и прошить fastboot командой. После этого нужно перезагрузиться в рекавери стереть пользовательские данные (user data) и перезапустить смартфон. Если для вас это сложно и непонятно, лучше таким не заниматься.





