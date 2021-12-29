Релиз Android 12 состоялся в октябре, но это обновление до сих пор доступно лишь единичным моделям смартфонов, и производители не спешат с его адаптацией для своих устройств. На помощь пришли энтузиасты из проекта Paranoid Android.

Недавно Paranoid Android был возрождён, умельцы приступили к созданию прошивок на базе Android 12 для нескольких моделей смартфонов, в основном производства Xiaomi и OnePlus.

В настоящее время готово несколько прошивок Paranoid Android Sapphire, включающих в себя Android 12 и кастомные настройки. На сайте XDA-Developers выложены установочные файлы, рекавери и всё остальное, что необходимо для установки этих прошивок для следующих моделей смартфонов:


Ранее прошивки Paranoid Android Sapphire были выпущены для этих аппаратов:


Поскольку это альфа-версии прошивок, в них могут содержаться баги и недоработки. Например, известно о проблемах использования 5G и Wi-Fi Direct. Чтобы установить прошивку, нужно поместить zip-файл fastboot в корневую папку в накопителе смартфона, перезагрузиться в bootloader и прошить fastboot командой fastboot update aospa-*-image.zip. После этого нужно перезагрузиться в рекавери стереть пользовательские данные (user data) и перезапустить смартфон. Если для вас это сложно и непонятно, лучше таким не заниматься.



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