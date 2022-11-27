Xiaomi 13 и 13 Pro могут снабдить лучшими дисплеями среди Android-смартфонов

По сообщениям проверенного инсайдера китайские флагманы получат экран ярче, чем у Samsung Galaxy S22 Ultra.Об этом сообщает сайт Gadget Tendency, ссылаясь на информацию инсайдера с ником Ice Universe. Если верить его информации, то дисплеи для грядущих смартфонах Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro будет производить Samsung. Кроме того пиковая яркость экранов будет превосходить модели Samsung Galaxy S22.Он также добавил, что оболочка MIUI 14, которая будет предустановлена из коробки на Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro, работает с невероятной плавностью.Ранее Ice Universe первый предсказал тренд на изогнутые дисплеи, подробности о выемке в iPhone X и новом дизайне iPhone 14. Недавно он точно сообщил, что Redmi Note 12 Pro+ получит 200-мегапиксельную основную камеру. Предположительно эксклюзивная информация о новинках просачивается к нему через источники в научно-исследовательском отделе Samsung.