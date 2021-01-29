





В конце декабря компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11. Он уже продаётся в Китае, а в скором времени будет поставляться в другие страны мира, в том числе в Россию.Международная презентация Mi 11 состоится 8 февраля, тогда же будет рассказано, по каким ценам будут продаваться разные модификации этого смартфона и когда именно он поступит в магазины.В Mi 11 используется изогнутый со всех сторон OLED-экран диагональю 6,81 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, пиковой яркостью 1500 нит, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Важное уточнение — такая частота доступна, в том числе при максимальном разрешении, чего нет у смартфонов других брендов. Фронтальная камера помещена в небольшой вырез в левом верхнем углу экрана. В экран встроен невидимый сканер отпечатков пальцев с возможностью измерять пульс. Главный модуль в основной камере 108-мегапиксельный, ему аккомпанируют широкоугольный сенсор с охватом 123 градуса и разрешением 13 Мп, а также 5-мегапиксельная камера для макросъёмки. Рамка смартфона металлическая, а передняя и задняя части покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Защита от воды не заявлена, хотя 3,5-мм аудиовыхода нет. Звук стерео, используются динамики Harman Kardon. Ёмкость аккумулятора 4600 мАч, поддерживается зарядка с мощностью до 55 ватт (от 0 до 100% за 45 минут). Беспроводная зарядка 50-ваттная (от 0 до 100% за 53 минуты), обратная беспроводная зарядка 10-ваттная.При покупке Mi 11 в официальном магазине в Китае можно бесплатно получить 55-ваттное зарядное устройство. Пока неизвестно, будет ли эта акция распространяться на другие страны. Также ничего не сообщается о сроках поставки нового флагмана в другие страны, включая Россию.Mi 11 продаётся в Китае за 3999 юаней в версии 8 + 128 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается приблизительно 45 тысяч рублей. Также выпущены более дорогие варианты: 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ за 4098 и 4699 юаней (46 тысяч и 53 тысячи рублей соответственно).