Notebook 14 IC

Компания Xiaomi представила ноутбук Notebook 14 IC. Он отличается от выпущенной ранее модели Notebook 14 наличием встроенной веб-камеры. У Notebook 14 такой камеры не было из-за слишком узкой рамки экрана, но вебка поставлялась в комплекте отдельно.

Notebook 14 IC построен на процессоре Intel Core i5-10210U десятого поколения с графикой  Intel UHD 62 либо NVIDIA GeForce MX250 и оснащён экраном диагональю 14 дюймов с матрицей IPS, разрешением до Full HD и углами обзора до 178 градусов. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, в твёрдотельном накопителе 256 или 512 ГБ. Заряда аккумулятора хватит максимум на 10 часов работы. Масса ноутбука 1,5 кг, корпус металлический, охлаждение процессора вентиляторное.

Notebook 14 IC

Xiaomi будет продавать Notebook 14 IC в Индии за 43 999 рупий (в рублях это примерно столько же). О поставках в другие страны пока не сообщается.

Xiaomi также анонсировала выпуск новой линейки ноутбуков RedmiBook Pro с процессорами Intel Core i5 и i7 одиннадцатого поколения. Информации об этих устройствах пока мало, известно лишь, что у них будет до 16 ГБ оперативной памяти и они работают на Windows 10. Выпуск новой линейки запланирован на февраль.


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