





Компания Xiaomi представила ноутбук Notebook 14 IC. Он отличается от выпущенной ранее модели Notebook 14 наличием встроенной веб-камеры. У Notebook 14 такой камеры не было из-за слишком узкой рамки экрана, но вебка поставлялась в комплекте отдельно.Notebook 14 IC построен на процессоре Intel Core i5-10210U десятого поколения с графикой Intel UHD 62 либо NVIDIA GeForce MX250 и оснащён экраном диагональю 14 дюймов с матрицей IPS, разрешением до Full HD и углами обзора до 178 градусов. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, в твёрдотельном накопителе 256 или 512 ГБ. Заряда аккумулятора хватит максимум на 10 часов работы. Масса ноутбука 1,5 кг, корпус металлический, охлаждение процессора вентиляторное.Xiaomi будет продавать Notebook 14 IC в Индии за 43 999 рупий (в рублях это примерно столько же). О поставках в другие страны пока не сообщается.Xiaomi также анонсировала выпуск новой линейки ноутбуков RedmiBook Pro с процессорами Intel Core i5 и i7 одиннадцатого поколения. Информации об этих устройствах пока мало, известно лишь, что у них будет до 16 ГБ оперативной памяти и они работают на Windows 10. Выпуск новой линейки запланирован на февраль.