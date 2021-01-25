





Xiaomi анонсировала серию Mi 11 с двумя вариантами упаковки: с зарядкой в комплекте и без неё. Теперь, судя по всему, суббренд Redmi предложит пользователям нечто подобное вместе с запуском K40.Глава Redmi Лу Вейбинг опубликовал тизер грядущего модельного ряда в социальной сети Weibo. На изображении демонстрируется два размера коробок грядущих смартфонов K40. Предполагается, что в большой коробке будет присутствовать комплектное зарядное устройство.Стоит отметить, вероятно, Xiaomi может оснастить оба варианта адаптерами, а комплектацию большой коробки дополнить дополнительным аксессуаром. Ранее в этом месяце Вейбинг сообщил, что цена Redmi K40 будет начинаться с 2999 юаней, а это примерно 463 доллара. Также упоминалось, что смартфон получит плоский дисплей, а ёмкость его аккумулятора составит более 4000 мАч.Вслед за Apple всё больше производителей отказываются комплектовать свои мобильные устройства адаптерами. Недавно Samsung представила серию Galaxy S21 без зарядок в комплекте.