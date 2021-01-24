









В приложении Zepp, которое предназначено для работы с гаджетами Xiaomi и Amazfit, было обнаружено упоминание ещё не выпущенного фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6. Оно содержит в себе элементы интерфейса новинки, благодаря чему можно выяснить, какими особенностями она будет обладать.До презентации Xiaomi Mi Band 6 осталось ещё примерно полгода, но очевидно, что компания Huami (контрактный производитель Mi Band по заказу Xiaomi) уже готовит новую модель фитнес-браслета.Xiaomi Mi Band 6 будет выпущен в версии с NFC и без него. Также известно, что браслет получит пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови и поддержку голосового ассистента Alexa. Непосредственно на браслете в утилите Pomodoro Tracker можно будет смотреть расширенную информацию о качестве сна, а к имеющимся режимам от слеживания активности добавятся ещё почти два десятка, в том числе танцы, крикет, баскетбол и кикбоксинг. Заставки обладают более высоким разрешением, чем у Xiaomi Mi Band 5, из чего можно сделать вывод, что у нового браслета будет экран либо увеличенного размера, либо с более высокой графической плотностью.