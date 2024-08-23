Xiaomi готовит масштабный редизайн смартфонов Redmi 14. Официальные рендеры уже в сети

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Китайский производитель гаджетов Xiaomi анонсировал презентацию нового смартфона Redmi 14C, а некоторые ритейлеры сразу же раскрыли дизайн девайса на промо-постерах. Изображения показывают смартфон с очень нетипичным для бюджетников блоком камер.Похоже, что вся линейка Redmi 14 получит круглый блок с камерами по центру задней панели, вместо более привычного расположения сенсоров в углу крышки. При этом в Redmi 14C корпус получил градиентные расцветки и даже версию из экокожи.Согласно инсайдам, девайс получит 6,88-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, чип MediaTek Helio G91 Ultra с 4/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 5160 мАч. В блоке будут установлены: основная камера на 50 Мп, датчик глубины и светодиодная вспышка.Официальный релиз Redmi 14C состоится 31 августа.