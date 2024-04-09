Xiaomi стянула одну из главных фишек Samsung Galaxy S24. Фанаты не оценили старания

«Благодаря флагманской мощности ИИ в новейшем Snapdragon 8s Gen3, удаление ненужных объектов происходит невероятно быстро — в один тап. Что позволяет делать снимки безупречными», — сообщает Ван Тенг Томас в соцсети Wiebo.

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Компания продолжает подогревать интерес к выходу смартфона Redmi Turbo 3 и анонсировала мощный инструмент для редактирования снимков.Короткий тизер опубликовал Ван Тенг Томас — генеральный директор бренда. В посте он рассказал, что во встроенном фоторедакторе Redmi Turbo 3 будет набор инструментов для обработки снимков на базе искусственного интеллекта. Ранее подобной возможностью хвастались создатели Samsung Galaxy S24.Ролик длится буквально несколько секунд и показывает, как алгоритм удаляет человека на заднем плане снимка. Однако далеко не все фанаты бренда были рады апгрейду. В комментариях отмечают, что для такого процессора объем аккумулятора в 5000 мА·ч слишком мал, а компании рекомендуют не заниматься ненужными наворотами и сосредоточится на автономности.Презентация смартфона Redmi Turbo 3 должна состояться в Китае 10 апреля.