Xiaomi стянула одну из главных фишек Samsung Galaxy S24. Фанаты не оценили старания

Артем
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Компания продолжает подогревать интерес к выходу смартфона Redmi Turbo 3 и анонсировала мощный инструмент для редактирования снимков.

Короткий тизер опубликовал Ван Тенг Томас — генеральный директор бренда. В посте он рассказал, что во встроенном фоторедакторе Redmi Turbo 3 будет набор инструментов для обработки снимков на базе искусственного интеллекта. Ранее подобной возможностью хвастались создатели Samsung Galaxy S24.

«Благодаря флагманской мощности ИИ в новейшем Snapdragon 8s Gen3, удаление ненужных объектов происходит невероятно быстро — в один тап. Что позволяет делать снимки безупречными», — сообщает Ван Тенг Томас в соцсети Wiebo.



Ролик длится буквально несколько секунд и показывает, как алгоритм удаляет человека на заднем плане снимка. Однако далеко не все фанаты бренда были рады апгрейду. В комментариях отмечают, что для такого процессора объем аккумулятора в 5000 мА·ч слишком мал, а компании рекомендуют не заниматься ненужными наворотами и сосредоточится на автономности.

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Презентация смартфона Redmi Turbo 3 должна состояться в Китае 10 апреля.
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Источник:
Wiebo
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