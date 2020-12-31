Недавно компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 на базе топового процессора Snapdragon 888 и, по слухам, планирует в феврале выпустить его улучшенную версию, Mi 11 Pro. Кроме того, она готовит к выпуску модель средней ценовой категории с тем же чипом.
Сайт igeekphone.com опубликовал фотографию ещё не анонсированной новинки, которая может выйти под названием Redmi K40. Также будет выпущена модель Redmi K40 Pro с усовершенствованными параметрами.
Специальный чехол скрывает дизайн Redmi K40, но видно, что у смартфона большой экран с закруглёнными углами и небольшим вырезом под фронтальную камеру. Сетка для динамика в верхней части корпуса намекает на то, что звук будет стереофоническим.
Предполагается, что модель Redmi K40 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 1000 и 64-мегапиксельной камерой, а Redmi K40 Pro получит Qualcomm Snapdragon 888 и 128-мегапиксельную камеру. Традиционно смартфоны Redmi входят в средний и предфлагманский сегмент. Кроме того, на их основе Xiaomi создаёт устройства под брендом Poco, которые выходят на глобальный рынок и продаются в том числе в России.
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Сайт igeekphone.com опубликовал фотографию ещё не анонсированной новинки, которая может выйти под названием Redmi K40. Также будет выпущена модель Redmi K40 Pro с усовершенствованными параметрами.
Специальный чехол скрывает дизайн Redmi K40, но видно, что у смартфона большой экран с закруглёнными углами и небольшим вырезом под фронтальную камеру. Сетка для динамика в верхней части корпуса намекает на то, что звук будет стереофоническим.
Предполагается, что модель Redmi K40 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 1000 и 64-мегапиксельной камерой, а Redmi K40 Pro получит Qualcomm Snapdragon 888 и 128-мегапиксельную камеру. Традиционно смартфоны Redmi входят в средний и предфлагманский сегмент. Кроме того, на их основе Xiaomi создаёт устройства под брендом Poco, которые выходят на глобальный рынок и продаются в том числе в России.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru