





В скором времени Xiaomi представит новый флагманский смартфон — Mi 11. Его презентация состоится 28 декабря 2020 года.Ожидается, что Mi 11 станет первым в мире смартфоном, в который установлен процессор представленный недавно Snapdragon 888. В китайской соцсети Weibo и на сайте SlashLeaks появились утечки, благодаря которым мы уже сейчас можем оценить дизайн готовящейся к выпуску новинки.Судя по рендерам и живым фотографиям, Mi 11 получит относительно массивную камеру, но благодаря интересному дизайнерскому решению визуально она кажется небольшой. В камере три модуля, разрешением основного датчика составляет 108 Мп, что указано на корпусе. Два модуля камеры относительно большие, а третий миниатюрный.К сожалению, на рендерах и снимках не видна верхняя часть экрана, поэтому невозможно достоверно сказать, какой будет фронтальная камера. Инсайдеры говорят, что она расположена в небольшом круглом вырезе в левом верхнем углу экрана.Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти, процессором с тактовой частотой 2,84 ГГц и работает на Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.0.9.На одной из фотографий видно отверстия для динамика на верхнем торце, точно такие же должны быть снизу. Это означает, что Mi 11 будет оснащён стереодинамиками. Подтверждённые цвета корпуса — голубой и белый. Материал корпуса пока неизвестен, но на одной из фотографий видно матовое покрытие, из чего можно сделать вывод, что это либо пластик, либо экокожа.Инсайдеры утверждают, что в Xiaomi также выпустит улучшенную версию флагмана — Mi 11 Pro. От базовой модели её будет отличать всего один нюанс — фронтальная камера встроена в экран и овершенно незаметна. Ожидается, что Mi 11 появится в продажу через неделю или две после анонса, а Mi 11 Pro начнёт продаваться ориентировочно в конце января 2021 года.