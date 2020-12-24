Компания Xiaomi опубликовала отчёт за третий квартал и дала прогноз относительно своего будущего. Она достаточно скромно оценивает свои возможности, но у неё есть шанс обогнать всех конкурентов и стать лидером мобильного рынка.
В третьем квартале 2020 года продажи смартфонов Xiaomi выросли на 45,3% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Компания реализовала 46,6 миллиона смартфонов, став третьим по величине производителем в мире. Поставки её смартфонов в европейские страны увеличились почти в два раза.
Руководство Xiaomi отметило правильность стратегии, направленной на выпуск смартфонов средней ценовой категории. Флагманские аппараты по цене от 300 евро и выше продаются не так хорошо, как у других брендов, вроде Samsung и Apple: за 10 месяцев 2020 года их реализовано всего около 8 миллионов штук.
По данным инсайдеров, Xiaomi заказала у поставщиков компоненты, которых в 2021 году хватит на производство 240 миллионов смартфонов — это намного больше количества мобильных устройств, которые компания продаст в уходящем году. Xiaomi может увеличить закупку компонентов, если потребуется увеличить объёмы производства. Уменьшать вряд ли будет, это невыгодно по условиям контрактов, можно только перенести производство на 2022 год.
Подводить итоги продаж смартфонов в 2020 году ещё рано, но очевидно, что лидером рынка останется Samsung, хотя продажи смартфонов этой компании нестабильны. В первом полугодии 2020 года она продала на 35,5 миллионов смартфонов меньше, чем в первой половине 2019 — 112,2 миллиона штук. В третьем квартале корейская компания смогла нарастить продажи до 80,4 миллиона штук против 78,2 миллиона годом ранее.
При удачном для Xiaomi стечении обстоятельств эта компания может обогнать Samsung и оставить далеко позади ещё двух сильнейших конкурентов — Apple и Huawei. Получится ли это сделать, зависит не только от Xiaomi, но и от стратегии других производителей.
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«С самого начала у эпла была какаято тактика и они ее придерживаются»(с)
Всем конечно ясно какая