Поразительно, как некоторые моменты сохраняют свою стабильность. Сначала конкуренты подсмеиваются над Apple, а потом подчищают следы об этом и копируют решения купертиновцев. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo объявил, что флагманы компании будут выходить без зарядки.
К своему посту глава Xiaomi приложил фотографию коробки смартфона Mi 11. В комментариях появился снимок со сравнением упаковок китайского флагмана и iPhone 12.
Цзюнь в своем следующем посте также сообщил, что в будущем флагмане используется звук от harman/kardon. Презентация Xiaomi состоится 28 декабря.
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«В ответ на призывы заботиться об окружающей среде мы решили отказаться от адаптеров питания. Мы надеемся на ваше понимание, поскольку это лучшее решение для индустрии. Подробнее об этом вы узнаете на презентации в понедельник», — Лэй Цзюнь.
К своему посту глава Xiaomi приложил фотографию коробки смартфона Mi 11. В комментариях появился снимок со сравнением упаковок китайского флагмана и iPhone 12.
Цзюнь в своем следующем посте также сообщил, что в будущем флагмане используется звук от harman/kardon. Презентация Xiaomi состоится 28 декабря.
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Да и разница в том, что Эппл зажидила класть вонючую 1 амперную вилку и самый некачественный в мире лайтнинг. Сяоми же иной раз беспроводной коврик не жалеет в набор положить.
1. Телефон с одной кнопкой
2. Удлиненный экран с другим соотношением (iPhone 5)
3. Выступающая камера
4. Бровь наверху экрана
5. Отсутствие зарядки
Наверняка что-то забыл.
6. Touch ID
7. Face ID
Повторюсь, вся эта «традиционная» комплектация — просто пережиток тех времён, когда разъёмы были проприетарные, а зарядные устройства вообще составляли единое целое с кабелями. Сейчас же данные аксессуары превратились в самостоятельные продукты, универсальные и с широким выбором характеристик. Вы спокойно сможете зарядить этот Mi той же зарядкой, что ранее купили для самсунга. И наоборот. Если же у вас их нет, то можете выбрать и купить отдельно на свой вкус. Без навязывания конкретных характеристик.
Только где же настоятельные рекомендации производителей пользоваться только оригинальными аксессуарами? То есть по сути ты должен купить именно эппловское ЗУ. Что только увеличивает продажи. Нормальная практика старый телефон продать и отбить часть цены нового телефона. А покупатель естественно захочет его купить вместе с ЗУ. То есть в любом случае кому-то придётся потратиться дополнительно.
А компаниям будет просто дополнительная прибыль, в этом вся суть "типа" заботы о природе.
Но да, у Apple менее «хозяйственная» аудитория, так что они смогли пойти на этот шаг первыми. Других бы вообще сожрали за такой «обвес».
Телефон в пакетике это очень современно и экологично.
Что я говорю, пакетик это тоже не экологично.)