Поразительно, как некоторые моменты сохраняют свою стабильность. Сначала конкуренты подсмеиваются над Apple, а потом подчищают следы об этом и копируют решения купертиновцев. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь в социальной сети Weibo объявил, что флагманы компании будут выходить без зарядки.

Xiaomi

«В ответ на призывы заботиться об окружающей среде мы решили отказаться от адаптеров питания. Мы надеемся на ваше понимание, поскольку это лучшее решение для индустрии. Подробнее об этом вы узнаете на презентации в понедельник», — Лэй Цзюнь.

К своему посту глава Xiaomi приложил фотографию коробки смартфона Mi 11. В комментариях появился снимок со сравнением упаковок китайского флагмана и iPhone 12.

Сравнение

Цзюнь в своем следующем посте также сообщил, что в будущем флагмане используется звук от harman/kardon. Презентация Xiaomi состоится 28 декабря.


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