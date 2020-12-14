





В ноябре прошлого года Xiaomi выпустила на рынок свою читалку для электронных книг через краудфандинг, и теперь компания готовится к запуску преемника. Сайт Gizomichina сообщает, что завтра (15 декабря) будет выпущен Xiaomi eBook Reader Pro, а его стоимость составит 167 долларов.Судя по изображению на рекламном постере, цвет устройства был изменен с белого на черный. Помимо этого, рамки вокруг экрана стали меньше. Размер дисплея пока еще неизвестен, но, вероятно, он будет не сильно отличаться от 6-дюймового предшественника. Однако, есть некоторые изменения в конструкции устройства. В отличие от оригинальной модели, предстоящий вариант с индексом Pro получит кнопку «Домой», что сделает его походим на ранние модели iPad.Вспоминая прошлогодний Xiaomi eBook Reader, он поставлялся с дисплеем eINK, плотность пикселей которого составляла 212 PPI, а также он оснащался антибликовым покрытием. Помимо этого, устройство оснащалось специальной светодиодной лампой с 24 ступенями затемнения.Оригинальный Xiaomi eBook Reader работал на процессоре Allwinner с тактовой частотой 1,8 ГГц, в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Читалка под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo поддерживает различный контент, включая книги, комиксы и возможность просмотра интернета. Среди поддерживаемых файлов: txt, EPUB и PDF.