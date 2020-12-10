















Компания Xiaomi выпустила в продажу смарт-часы Mi Watch Lite. Они представлены на международном рынке, в том числе в России, и стоят около 5 тысяч рублей.Модель Mi Watch Lite получила цветной сенсорный экран прямоугольной формы с закруглёнными углами. Диагональ — 1,4 дюйма, разрешение — 320×320 пикселей, максимальная яркость 350 нит, тип матрицы — IPS. Корпус обладает защитой от воды по стандарту 5 ATM, его габариты 41×35×10,9 мм, масса часов вместе с ремешком около 35 г.Часы поддерживают круглосуточный мониторинг пульса и физической активности, предлагают 11 отслеживание 11 видов спортивных тренировок, фиксируют фазы сна и продолжительность отдыха, а с помощью специальной утилиты можно заниматься дыхательной гимнастикой для нормализации самочувствия.В Mi Watch Lite установлен GPS-модуль. Он позволяет отслеживать маршруты пробежек и прогулок без использования смартфона. В приложении Mi Fit часам доступно более 120 видов циферблатов, в том числе настраиваемых.Установленный в Mi Watch Lite аккумулятор обладает ёмкостью 230 мАч. Полного заряда часам хватает в среднем на девять дней работы. Увеличение или уменьшение автономности возможно в зависимости от частоты включения экрана и интенсивности использования различных функций.