Xiaomi
Сегодня компания Xiaomi в честь юбилея проведет презентацию, в рамках которой будет представлен целый ряд новых устройств. Самым ожидаемым из них станет смартфон Mi 10 Ultra, который засветился на фотографиях.

Xiaomi

Изображения были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. Помимо смартфона на снимках показали его зарядное устройство мощностью 120 Вт.

Xiaomi

Неанонсированный флагман получит массивный модуль основной камеры с четырьмя объективами и поддержкой 120-кратного зума. Новинка получит безрамочный AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 865.

Сообщается, что Xiaomi Mi 10 Ultra будет оборудован аккумулятором емкостью 4500 мАч. Точной информации о стоимости и датах поступления в продажу пока нет.


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