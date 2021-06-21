Смартфоном 2017 года выпуска Xiaomi Mi 6 все еще пользуются 2,15 миллиона человек. Об этом сообщил глава компании Лей Цзюнь в микроблоге на Weibo.Впечатляющий показатель для смартфона, вышедшего четыре года назад, отметил он. Цзюнь спросил, за что пользователи Mi 6 любят это устройство.Xiaomi Mi 6 был представлен в 2017 году. Он получил экран на 5,15 дюйма с подсветкой LCD, пропорциями 16:9 и разрешением Full HD. Аппарат работал на процессоре Snapdragon 835, объем памяти составлял 6+128 ГБ. Тыльная камера была двойной с разрешением 12+12 МП, фронтальная — одинарной на 8 МП. Объем аккумулятора составлял 3350 мАч.Из коробки Mi 6 вышел с Android 7.1 Nougat, последним обновлением для него стало Android 9 Pie. Стандартный цикл жизни для Android-смартфона: два обновления операционной системы, далее выходят лишь патчи безопасности.Производителям Android-смартфонов важен долгий жизненный цикл устройств. Это их минус на фоне iPhone, которые могут получать обновления iOS в течение четырех-пяти лет и соответственно, пользователь может дольше им пользоваться без ограничений.