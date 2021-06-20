Блогер из США попытался охладить свой Xiaomi Mi 11 в емкости с водой и испортил смартфон. Об этом он рассказал подписчикам в своем Twitter-аккаунте.
Вениамин Гескин, популярный зарубежный блогер и инсайдер, решил провести эксперимент со своим новым Xiaomi Mi 11 и устроить ему охлаждение «водянкой». Когда смартфон в очередной раз раскалился, Вениамин опустил его в емкость с водой. Достав устройство из жидкости спустя час, он обнаружил, что линзы камер сильно запотели изнутри. Блогер написал, что ранее уже делал так с другими смартфонами, но подобный результат получает впервые.
Xiaomi Mi 11 защищен от воды и пыли по стандарту IP68 — это означает, что он может, среди прочего, находиться на глубине до полутора метров и оставаться неповрежденным до получаса. Очевидно, что при обычной промывке влага не должна была попасть внутрь, но, по всей видимости, разогретого смартфона это не касается. Причина запотевания — банальная физика, ведь при высоких температурах влага начинает испаряться и оседать на поверхностях.
It got hot, I washed it in cold water (I've done this before) and after 1 hour camera lenses fogged up.— Ben Geskin (@BenGeskin) June 19, 2021
Put in rice or will it go away by itself?
К слову, такой результат получил не только Гескин. В комментариях к его посту отметился один из подписчиков, который разместил похожую фотографию своего Mi 11. Другой читатель предложил блогеру использовать силика-гель.
Повышенный нагрев Xiaomi Mi 11 является известной проблемой этого китайского флагмана. Основная причина в том, что его чип — Qualcomm Snapdragon 888 — сам по себе очень «горячий», и, похоже, что оболочка MIUI не адаптирована под эту его особенность. Ранее мы рассказали, что Xiaomi выпустила апдейт, который устраняет перегрев смартфона, однако приносит его владельцам другую проблему.
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