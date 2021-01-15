Компания Xiaomi выпустила открытую бета-версию MIUI 12.5. С конца прошлого года это обновление тестировалось сторонними разработчиками, а теперь стало доступно обычным пользователям.
Бета-версию MIUI 12.5 можно установить на 28 моделей смартфонов, выпущенных под брендами Mi и Redmi:
- Mi 11
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Extreme Commemorative Edition
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 9
- Mi 9 Pro
- Mi 9 Transparent Premium Edition
- Mi 9Se
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9
- Mi CC9e
- Mi CC9 Meitu Custom Edition
- Redmi 10X
- Redmi 10X Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
- Redmi K30 Extreme Commemorative Edition
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
Бета-версия MIUI 12.5 в настоящее время распространяется только в Китае, поэтому в ней всего два языковых пакета — китайский и английский. Других языков нет, равно как и предустановленных сервисов и приложений Google. Будет ли Xiaomi подготавливать тестовые сборки для международного рынка, неизвестно, но скорее всего нет, ведь в прошлом году Xiaomi перестала выпускать глобальные бета-версии MIUI.
В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.
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