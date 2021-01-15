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Компания Xiaomi выпустила открытую бета-версию MIUI 12.5. С конца прошлого года это обновление тестировалось сторонними разработчиками, а теперь стало доступно обычным пользователям.Бета-версию MIUI 12.5 можно установить на 28 моделей смартфонов, выпущенных под брендами Mi и Redmi:Бета-версия MIUI 12.5 в настоящее время распространяется только в Китае, поэтому в ней всего два языковых пакета — китайский и английский. Других языков нет, равно как и предустановленных сервисов и приложений Google. Будет ли Xiaomi подготавливать тестовые сборки для международного рынка, неизвестно, но скорее всего нет, ведь в прошлом году Xiaomi перестала выпускать глобальные бета-версии MIUI.В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.