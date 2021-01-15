MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила открытую бета-версию MIUI 12.5. С конца прошлого года это обновление тестировалось сторонними разработчиками, а теперь стало доступно обычным пользователям.

Бета-версию MIUI 12.5 можно установить на 28 моделей смартфонов, выпущенных под брендами Mi и Redmi:

  • Mi 11
  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10 Extreme Commemorative Edition
  • Mi 10 Youth Edition
  • Mi 9
  • Mi 9 Pro
  • Mi 9 Transparent Premium Edition
  • Mi 9Se
  • Mi CC9 Pro
  • Mi CC9
  • Mi CC9e
  • Mi CC9 Meitu Custom Edition
  • Redmi 10X
  • Redmi 10X Pro
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30i 5G
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
  • Redmi K30 Extreme Commemorative Edition
  • Redmi K20
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 8
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7 Pro

Бета-версия MIUI 12.5 в настоящее время распространяется только в Китае, поэтому в ней всего два языковых пакета — китайский и английский. Других языков нет, равно как и предустановленных сервисов и приложений Google. Будет ли Xiaomi подготавливать тестовые сборки для международного рынка, неизвестно, но скорее всего нет, ведь в прошлом году Xiaomi перестала выпускать глобальные бета-версии MIUI.

В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.

А мы по итогам вчерашней презентации Samsung Galaxy Unpacked проводим небольшой опрос, как вам модельный ряд S21 — переходи по ссылке и отвечай.


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