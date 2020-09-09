





Компания Xiaomi добавила своим смартфонам интересную возможность. Теперь они могут измерять пульс сердцебиения пользователя даже не имея специальный датчик.Эта опция появляется у смартфонов после установки обновлённой версии приложения MIUI Health с номером версии 2.7.4. Приложение задействует для измерений камеру и светодиодную вспышку. Пользователю показывают инструкцию, как правильно разместить палец на камере, чтобы измерения были максимально точными.Для определения частоты пульса пользователю нужно запустить MIUI Health, положить палец поверх камеры и светодиодной вспышки и удерживать его до тех пор, пока приложение не завершит необходимые измерения. После этого нужно выбрать своё состояние: «Обычное», «Состояние покоя» и «После тренировки».Возможно, измерять пульс таким образом не так удобно, как с помощью фитнес-браслета. Но даже за неимением специализированных гаджетов теперь можно при необходимости определять сердечный ритм. Очевидно, что точность измерения будет невысокой, с большими погрешностями.Изначально это нововведение было доступно смартфонам Xiaomi, Redmi и Poco в приложении MIUI Health, встроенном в китайской версии прошивки MIUI 12. Теперь оно появилось в других региональных сборках MIUI 12, в том числе для российских пользователей.