



Компания Xiaomi начала принимать в Китае заявки на тестирование бета-версии MIUI 12. В общей сложности обновление с этой оболочкой получат не менее трёх десятков моделей.



Xiaomi подтвердила, что обновятся следующие модели: Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Mi 9, Mi 9 SE, MI 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Youth Edition, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8, Mi 6, Mi 6X, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Custom Edition, Mi MIX 3, Mi MIX 2s, Mi MIX 2, Mi Note 3 и Mi Max 3. Кроме того, обновление будет доступно смартфону Mi 10 Youth Edition, анонс которого состоится в ближайшие дни.



MIUI 12 также получат смартфоны линейки Redmi, включая Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30 4G, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi Note 5.



Можно заметить, что в перечне смартфонов отсутствуют Xiaomi Mi 10 Lite (Europe), POCO X2, POCO F1, Redmi Note 6 Pro, Mi A3, Mi A2 и Mi A1. Дело в том, что эти смартфоны выпущены для международного рынка, а в настоящее время бета-версия MIUI 12 готова лишь для смартфонов, предназначенных для продаже в Китае.



MIUI 12 содержит несколько улучшений, в том числе новый интерфейс камеры и обновлённый тёмный режим, который распространяется как на системный интерфейс, так и на различные приложения.







