





Компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 12.5 для смартфонов Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Это относительно старые модели, выпущенные около трёх лет назад.По словам Xiaomi, решение выпустить актуальную версию MIUI для смартфонов серии Mi 8 связано с тем, что эти устройства по-прежнему популярны, и у них обширная пользовательская база. Обновление MIUI 12.5 для перечисленных моделей в первую очередь будет распространяться в Китае, а затем расползётся по всему миру и появится в том числе в России.MIUI 12.5 снижает использование оперативной памяти системой и приложениями примерно на 20% и понижает потребление ресурсов фоновыми задачами ориентировочно на 35%. Обновление также добавляет устройствам новые функции и возможности, в том числе суперобои, динамическую подстройку интерфейс, усиление безопасности и конфиденциальности и много другое.