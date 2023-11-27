Xiaomi показала дизайн новых народных ноутбуков, смарт-часов и наушников

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В преддверии скорой масштабной презентации аппаратных новинок Redmi китайская компания Xiaomi поделилась официальными постерами некоторых интересных девайсов.Мы уже знаем, что основную часть презентации компания посвятит флагманской серии смартфонов Redmi K70. Теперь стало известно, что вместе с телефонами состоится анонс холодильника, 16-дюймового ноутбука, беспроводных наушников и смарт-часов.Redmi Book 16 (2024) получит процессор Intel Core i5-13500H с оперативной памятью LPDDR5-6400 и обновлённой системой охлаждения с двумя вентиляторами и двумя радиаторами. На корпусе расположено 3 порта USB-3.2, порт USB-C для зарядки, HDMI и комбинированный разъём для наушников и микрофона. Больше подробностей мы узнаем на презентации.Redmi Watch 4 станут первыми часами Redmi с алюминиевым корпусом, что уже можно записать в плюсы. Xiaomi уже заявила, что часы будут оснащены 1,97-дюймовым LTPS AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 600 нит. О других функциях пока не сообщается.Redmi Buds 5 Pro — флагманские TWS-наушники с активным шумодавом, 10-мм твитерами с керамическим покрытием и 11-мм низкочастотными динамиками с титановым покрытием. Они будут доступны в черном, белом и синем цветах.Помимо этих девайсов, нас ждут устройства умного дома и аксессуары. Напомним, масштабная презентация Redmi состоится уже в эту среду, 29 ноября.