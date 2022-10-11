Xiaomi представила «бесконечный блокнот» Redmi за сущие копейки

Устройство имеет дисплей на 8,5 дюйма, стилус и работает от батарейки «таблетки».Xiaomi любит экспериментировать с выпуском необычных девайсов и гаджетов. На этот раз компания решила расширить свой ассортимент при помощи необычного блокнота. Redmi Writing Pad можно назвать цифровым листом бумаги, который можно использовать бесконечно. Планшетка для рисования или записей с диагональю 8,5 дюйма имеет в комплекте стилус, который не требует подзарядки. В нижней части блокнота расположена кнопка удаления изображения. Если хотите, чтобы этого не произошло, есть переключатель блокировки.Питается Redmi Writing Pad от одной батарейки типа CR2016, которой должно хватить на 20 тысяч заметок. На данный момент устройство представлено только в Индии по цене всего 7 долларов (~450 рублей). Так как товары от Xiaomi нередко попадают в ряды товаров на AliExpress, ждем появления девайса там.