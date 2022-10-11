Xiaomi Redmi

Xiaomi представила «бесконечный блокнот» Redmi за сущие копейки

Артем
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Устройство имеет дисплей на 8,5 дюйма, стилус и работает от батарейки «таблетки».

Xiaomi любит экспериментировать с выпуском необычных девайсов и гаджетов. На этот раз компания решила расширить свой ассортимент при помощи необычного блокнота. Redmi Writing Pad можно назвать цифровым листом бумаги, который можно использовать бесконечно. Планшетка для рисования или записей с диагональю 8,5 дюйма имеет в комплекте стилус, который не требует подзарядки. В нижней части блокнота расположена кнопка удаления изображения. Если хотите, чтобы этого не произошло, есть переключатель блокировки.

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Питается Redmi Writing Pad от одной батарейки типа CR2016, которой должно хватить на 20 тысяч заметок. На данный момент устройство представлено только в Индии по цене всего 7 долларов (~450 рублей). Так как товары от Xiaomi нередко попадают в ряды товаров на AliExpress, ждем появления девайса там.
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Источник:
Xiaomi
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Комментарии

tellurian
+4555
tellurian
Потерял или сломал и всё.
В бумажном лучше писать карандашом. Не страшна даже вода.
11 октября 2022 в 14:34
#
Tigrolik
+525
Tigrolik
В детских магазинах полно такого барахла.
11 октября 2022 в 15:30
#
AleX_another
+666
AleX_another
Безделушка.
12 октября 2022 в 08:08
#
+355
NikTo
Полно на Али такого... от продуктов Xiaomi до ноунеймов, от 7' до 12', и за 5 баксов можно без проблем найти)...
Сегодня в 01:59
#