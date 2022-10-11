iPhone Гайды

Как включить тактильную отдачу Face ID в iOS 16. Небольшая, но очень приятная фишка

Олег

Face ID


В сентябре Apple «выкатила» iOS 16 для всех совместимых моделей iPhone. Эта прошивка принесла множество новых функций, например тактильную отдачу при наборе текста на клавиатуре.

Однако даже в более старых iOS есть возможности, о которых вы вполне могли не подозревать. Например, вы знали, что уже несколько лет в iPhone можно включить тактильную отдачу при срабатывании Face ID?

Как включить на iOS 16:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В блоке «Опорно-двигательный аппарат» нажмите на строку «Face ID и внимание»
  • Включите тумблер «При удачной аутентификации».
iOS

Готово! Теперь при каждом успешном распознавании лица модулем Face ID смартфон будет совершать один «тычок» в руку при помощи вибромотора Haptic Engine. Функция доступна на всех iPhone с Face ID, начиная с iOS 13.

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Комментарии

+459
pincher
Прикольная статья🤣🤣🤣 везде нормально открывается, а тут…
11 октября 2022 в 10:15
#
tellurian
+4555
tellurian pincher
Видно с интернетом у вас что-то. Такое в метро бывает.
11 октября 2022 в 14:37
#
+459
pincher tellurian
Ага все остальные статьи открываются, а эта нет🤣🤣🤣 потом эта новость пропала вообще и появилась и норм. открылась😎
11 октября 2022 в 16:42
#
+417
samOsebe
при покупке сразу отключил. совершенно без надобности лишние виброотклики.
11 октября 2022 в 10:47
#
0
woofeer
На столько слабенький отклик, что я даже не замечал, что он у меня включен🙂
11 октября 2022 в 12:53
#
+186
idpro woofeer
Ага, такая же фигня. Пошёл включать — оказалось включено))
12 октября 2022 в 08:14
#
kardigan
+2816
kardigan
Нормальная статейка. Не знал об этой фиче-будем посмотреть.
11 октября 2022 в 13:47
#
Tormaz
+498
Tormaz
Один тычок в руку и от неожиданности смартфон падает на асфальт
Можно ещё слабый удар тока сделать.
11 октября 2022 в 15:43
#
+43
UpGrade
Ага, тоже не замечал, что включён.
11 октября 2022 в 15:47
#
+3
StRuKoV
У меня на 11 работает
11 октября 2022 в 22:55
#
+454
franzisonfire
Включил и понял, что надо выключить))
11 октября 2022 в 23:07
#
Mers
+4121
Mers
🎩
12 октября 2022 в 11:18
#
+57
antonchik55
Это и на iOS 15 работало. И, кажется, на iOS 14
12 октября 2022 в 11:58
#