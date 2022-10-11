Как включить тактильную отдачу Face ID в iOS 16. Небольшая, но очень приятная фишка

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В блоке «Опорно-двигательный аппарат» нажмите на строку «Face ID и внимание»

Включите тумблер «При удачной аутентификации».

В сентябре Apple «выкатила» iOS 16 для всех совместимых моделей iPhone. Эта прошивка принесла множество новых функций, например тактильную отдачу при наборе текста на клавиатуре.Однако даже в более старых iOS есть возможности, о которых вы вполне могли не подозревать. Например, вы знали, что уже несколько лет в iPhone можно включить тактильную отдачу при срабатывании Face ID?Теперь при каждом успешном распознавании лица модулем Face ID смартфон будет совершать один «тычок» в руку при помощи вибромотора Haptic Engine. Функция доступна на всех iPhone с Face ID, начиная с iOS 13.Ранее мы рассказали, какие iOS-приложения россиянам стоит сохранить «про запас» прямо сейчас, пока их еще не удалили из App Store.