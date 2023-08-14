Xiaomi представила CyberDog 2 — шустрого и очень дорогого робопеселя

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Железный питомец был показан в рамках минувшей презентации Xiaomi. Новая модель стала больше походить на настоящую собаку, немного скинула в весе и приобрела еще больше датчиков.В тот момент, как оригинальный CyberDog старался подражать Споту от Boston Dynamics, образ CyberDog 2 приобрел свои личные черты. Теперь робот больше похож на свой живой прототип — у него есть ушки, и морда похожая на добермана.При росте 36,7 см весит CyberDog 2 всего 8,8 кг, что на 5 кг легче своего предшественника. Также Xiaomi продемонстрировала потрясающую маневренность и точность движений устройства — робот топает лапой по кусочку мягкого сыра, но не давит его.В прочем, играться с продуктами далеко не единственное, что может CyberDog 2. Благодаря микроприводам CyberGear пес может танцевать, «рисовать» в воздухе сердечки, и даже самостоятельно разгоняться на скейте, заканчивая поездку эффектным сальто. В случае неудачного приземления механические лапы быстро поставят туловище в исходное положение.Новинка получила еще больше датчиков — теперь их 19 (против 11 у прошлой модели). Они обеспечивают пса зрением, осязанием и слухом. В дополнение есть RGB-камерой, поддержка искусственного интеллекта, четыре датчика ToF, LiDAR, камера глубины, ультразвуковой сенсор, объектив «рыбий глаз», датчик силы, функция распознавания лиц и многое другое. Гаджет также имеет четыре микрофона для определения голосовых команд и может управлять умным домом.Кроме того, Xiaomi уделила особое внимание интеллектуальным возможностям CyberDog 2 благодаря процессору NX и двум сопроцессорам, мощностью 21 TOPS.Робопесель скоро станет доступен для покупки в Китае по цене 12 999 юаней (~183 000 рублей).