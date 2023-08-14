YandexGPT начал выделять главное из отзывов о товарах в «Поиске» и «Маркете»

Олег

Фото: Яндекс
Фото: Яндекс


Нейросеть от «Яндекса» выделять главное из отзывов о товарах в «Поиске» и «Маркете». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно источнику, YandexGPT теперь умеет анализировать отзывы покупателей на определенный товар и создавать их них обобщенное описание. Нейросеть разделяет положительные и отрицательные отзывы, выделяет по пунктам, что именно нравится или не нравится покупателям и составляет краткую тезисную сводку.

Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Сообщается, что ИИ выбирает самые качественные мнения: подробные, с описанием опыта использования и соответствующие ряду других критериев. Чтобы получился обзор от YandexGPT, нейросети требуется не менее 10 полных качественных отзывов.

Результат работы YandexGPT можно увидеть в карточках товаров в «Поиске» и «Маркете». Оценить список плюсов и минусов от нейросети и пожаловаться, если он некорректный, можно с помощью кнопок под ним. В Поиске он появляется, если ввести запрос с названием конкретной модели: например, «iPhone 14 Pro» или «Яндекс Станция Мини». По клику на каждое из преимуществ и недостатков в Поиске открываются отзывы, где упоминается эта особенность

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Источник:
Яндекс
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Комментарии

John Doe
+629
John Doe
Идея хорошая, но сомневаюсь, что реализуемая. Прежде чем понять, кому из комментаторов в форуме можно доверять, мне, например, требуется читать этот форум с неделю. А здесь даже не форум, а отзывы, которые пишутся в основном под эмоциями, без анализа.
51 минуту назад
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