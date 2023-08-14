Xiaomi выпустила гибкий Mix Fold 3 и будущий хит Smart Band 8 Pro

Олег

Mix 3
Фото: Xiaomi 

Компания Xiaomi только что провела презентацию и представила несколько новых девайсов. Самое главное собрали в Gizmochina.

Mix Fold 3

Новый флагман от Xiaomi назван «самым тонким сгибаемым смартфоном в мире». Технически это так: до сих пор таковым считался Honor Magic V2, но теперь рекорд побит — корпус новинки толщиной всего 5,26 мм в разложенном виде и 10,96 в сложенном.

Что касается технических характеристик:

  • Дисплей 8,03 дюйма, разрешение 2К, 120 Гц, до 2600 нит
  • Внешний дисплей 6,56 дюйма, 21:9, FHD+, 120 Гц, до 2600 нит, Gorilla Glass Victus
  • Двойные стереодинамики
  • Новая оболочка MIUI 14 Fold на базе Android 13
  • Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Оперативная память 12 либо 16 Гб, LPDDR5x
  • Хранилище 256 / 512 / 1024 Гб, UFS 4.0
  • Аккумулятор 4800 mAh, поддержка быстрой зарядки до 67 Ватт и беспроводной — до 50 Ватт.
Mix 3
Фото: Xiaomi 

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi 

Набор камер в новинке впечатляет. Четыре объектива Leica расположились в основном модуле: 50 Мп датчик Sony IMX800, 12 Мп «сверширик», 10 Мп телеобъектив с 3,2-кратным зумом и 10 Мп перископ с 5-кратным зумом. Все камеры, кроме «сверхширика», получили оптическую стабилизацию. Обе фронтальные камеры имеют разрешение 20 Мп.

Смартфон представлен в двух вариантах: стекло и «чешуя дракона». Первая конфигурация выпускается в черном и золотом цветах. Второй сделан из аэрокосмического волокна, и не отличается по цене.

Smart Band 8 Pro

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Браслет, как и его предшественник, получил AMOLED-дисплей прямоугольной формы диагональю 1,74 дюйма и разрешением 336х480. Он всё так же обновляется с максимальной частотой 60 Гц, а пиковая яркость на уровне 600 нит. Технология Always-on Display позволит держать всю необходимую информацию перед глазами.

Что касается датчиков, то браслет оснастили пульсометром, датчиком кислорода в крови, трекером сна (для умного будильника) и монитором менструального цикла. А еще девайс может отслеживать уровень стресса и поможет тренировать дыхание. В прошивку браслета встроено более 150 режимов тренировок и интеллектуальный режим бега.

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В числе других функций: фонарик, управление музыкой и камерой, погода, просмотр уведомлений. Емкость аккумулятора составляет 297 mAh — Xiaomi заявляет, что браслет проработает до двух недель от одного заряда.

Устройство также выпускается в двух вариантах — с пластиковым либо кожаным покрытием. Цены: $54 и $61 соответственно. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Sergey Apple Service Israel .
+58
Sergey Apple Service Israel .
Силовые упражнения в качалке ни что не измеряет нормально. Это и не нужно но интересно
Вчера в 21:40
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