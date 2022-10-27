Xiaomi

Xiaomi представила гигантский 4K телевизор за 43 000 рублей

Артем
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Новинка получила диагональ 86 дюймов и металлический корпус.

В рамках крупной презентации Xiaomi представила телевизор Redmi X86. Размер новинки схож с названием, модель получила диагональ 86 дюймов заключенную в металлический корпус. Панель снабдили технологией компенсации движения MEMC и отображением более 1 миллиарда цветов. 

Однако остальные параметры не предлагают чего-то выдающегося. Частота обновления экрана составляет стандартные 60 Гц. Звуковое сопровождение обеспечивают два  динамика мощностью по 10 Вт каждый с поддержкой DTS. Голосовое управление функционирует при помощи Xiao Ai. За производительность отвечает 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. 
Для подключения имеются порты: USB 3.0, USB 2.0, два HDMI 2.0 и двухдиапазонный Wi-Fi.

На старте продаж Redmi X86 можно купить за 690 долларов или около 43 000 рублей по текущему курсу. На данный момент новинка доступна только в Китае.
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Mers
+4141
Mers
Пожалуй подожду когда они дойдут до 150.
45 минут назад
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