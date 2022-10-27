Aliexpress

Появились «Apple Watch Ultra» с автономностью до 20 дней за 2200 рублей

Артем
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Китайский бренд DTNO.1 представил «умные» часы DT8 Ultra. Дизайн был создан под впечатлением от Apple Watch Ultra.

Гаджет предназначен для любителей экстремального отдыха и активного образа жизни. По дизайну DT8 Ultra очень старается быть похожим на Apple Watch Ultra. Несмотря на это часы обладают широким набором функций, а корпус выполнен из прочного металла.

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Устройство получило 2-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 420×485 пикселей с защитным стеклом и защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Как и в Apple Watch, дизайн циферблатов и ремешки можно менять под свой вкус.

DT8 Ultra включают в себя шагомер, подсчет потраченных калорий, а также измерение пульса. Также по заявлению производителя гаджет умеет измерять атмосферное давление, температуру тела и уровень кислорода в крови, отслеживать качество сна и прогресс спортивных тренировок. Соединив часы по Bluetooth можно отвечать на звонки и даже поставить на звонок свою любимую мелодию.

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За автономность отвечает аккумулятор на 280 мАч, которого хватит на пять дней активной работы и до 20 дней в режиме ожидания. Кроме того DT8 Ultra имееют несколько встроенных игр и чип NFC, с помощью которого можно открыть умный дверной замок.

Смарт-часы DTNO.1 DT8 Ultra уже доступны для покупки на AliExpress.

Купить Смарт-часы DTNO.1 DT8 Ultra от 2200 р.

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