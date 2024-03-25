Xiaomi представила идеальный геймерский пауэрбанк для iPhone

Фархад
blackshark

Игровое подразделение Xiaomi анонсировало новый внешний аккумулятор Black Shark Blade 2, который по непонятным причинам предназначен для смартфонов Apple.

Black Shark Blade 2 — стильный и тонкий пауэрбанк с поддержкой MagSafe, портом USB-C и возможностью одновременной зарядки двух устройств. Производитель предусмотрел 9 механизмов защиты для обеспечения максимальной безопасности во время зарядки.

blackshark

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Толщина устройства составляет всего 8,5 мм в версии на 5000 мАч. Мощность беспроводной зарядки — до 15 Вт. Цены на Black Shark Blade 2 стартуют со 159 юаней (~2050 рублей) за модель с аккумулятором на 5000 мАч и 179 юаней (~2300 рублей) за версию на 10 000 мАч.
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+227
Holldann
Годный
Вчера в 22:46
#
Esthet
+1860
Esthet Holldann
Я бы даже сказал очень прям годный🤗
Вчера в 22:48
#
+40
Brightside
Ксяоми вообще скоро будут производить всё на свете, от умной туалетной бумаги до крыльев боинга) Банка достойная конечно)
Сегодня в 00:43
#
s_medik
+3416
s_medik Brightside
Они уже почти все производят, зайдите на их китайский магазин, поймете, что в России наверное процентов 10 товаров только продается.
час назад в 08:58
#
tellurian
+1221
tellurian Brightside
Они и делают почти всё. У них куча брендов и много разных товаров.
24 минуты назад
#
+4450
Gabriel
А почему вы решили что этот акб предназначенная айфон?
Там написано «мобильный источник магнитного типа емкостью 5000 мАч»
Просто подходит.
Сегодня в 03:37
#
0
EvilSpirit
Ссылку бы, где заказать
2 часа назад в 08:33
#
tellurian
+1221
tellurian EvilSpirit
Ждите на Али или других китайских площадках.
24 минуты назад
#