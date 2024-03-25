Xiaomi представила идеальный геймерский пауэрбанк для iPhone

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Игровое подразделение Xiaomi анонсировало новый внешний аккумулятор Black Shark Blade 2, который по непонятным причинам предназначен для смартфонов Apple.Black Shark Blade 2 — стильный и тонкий пауэрбанк с поддержкой MagSafe, портом USB-C и возможностью одновременной зарядки двух устройств. Производитель предусмотрел 9 механизмов защиты для обеспечения максимальной безопасности во время зарядки.Толщина устройства составляет всего 8,5 мм в версии на 5000 мАч. Мощность беспроводной зарядки — до 15 Вт. Цены на Black Shark Blade 2 стартуют со 159 юаней (~2050 рублей) за модель с аккумулятором на 5000 мАч и 179 юаней (~2300 рублей) за версию на 10 000 мАч.