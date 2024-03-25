Поколение Z массово ругает айфоны за слишком качественные фотографии и уже нашло альтернативу

Олег

iPhone


В соцсетях распространяется новый тренд — представители поколения Z ругают встроенную камеру в iPhone и переходят на сторонние приложения для съемки. Об этом пишет Popsugar.

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Одной из амбассадоров тренда стала TikTok-блогерша Элла Дарси. Она выпустила ролик, который очень быстро стал вирусным — в нем девушка расхваливает селфи, созданные с помощью приложения TikTok и ругает встроенное приложение камеры айфона.

«Качество изображения до того, как вы его сделаете, лучше, чем после съемки», — Элла Дарси. 

На самом деле приложения вроде TikTok и Snapchat, которые стало принято пиарить как «лучшие для селфи» делают более размытые и менее качественные снимки по сравнению со штатным приложением «Камера» в iPhone. По мнению автора, именно это вызывает волну недовольства у подростков: чрезмерно высокое качество и детализация снимков выявляет дефекты кожи и другие недостатки на лице, и это, разумеется, мало кого приводит в восторг.

Фото: Popsugar
Фото: Popsugar

Фото: Popsugar
Фото: Popsugar

Фото: Popsugar
Фото: Popsugar

Подписчики Дарси поддержали её мнение. В комментариях нашлось множество людей, утверждающих, что «фото через TikTok получаются потрясающими», что они «никогда не вернутся в штатную камеру iPhone», а некоторые пишут, что уже давно делают фото исключительно через TikTok и Snapchat. 

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Источник:
Popsugar
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Комментарии

Dmitriy
+879
Dmitriy
Ну так мыльные фотки далеким от реальности всегда по душе. Они привыкли все видеть через дым, пар от вейпов, мутную лобовуху... Четкость вызывает у них диссонанс.
2 часа назад в 19:55
#
+435
tomtom Dmitriy
Четкую всегда можно размыть в один клик, а вот обратно уже совсем не то. А момент уже не вернуть....
24 минуты назад
#
SithV
+1629
SithV
хорошо что всем по..й на поколение Z)) на что у родителей денег хватит тем и будут пользоваться))
час назад в 20:10
#
+805
Eredy SithV
Какие родители, такие и дети. В первую очередь от родителей всё начинается, а улица и школа дополнение.
час назад в 20:38
#
Mers
+5073
Mers
Я помню был как-то тренд на наихреновейшее качество. Все мутное, расплывчатое, как будто камеру заляпали пальцами или чем-то еще. Но через какое-то время тренд сдулся. Видимо всем надоело лицезреть что-то непонятное на фото, а не себя красивую.
51 минуту назад
#