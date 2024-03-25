Поколение Z массово ругает айфоны за слишком качественные фотографии и уже нашло альтернативу

В соцсетях распространяется новый тренд — представители поколения Z ругают встроенную камеру в iPhone и переходят на сторонние приложения для съемки. Об этом пишет Popsugar.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Одной из амбассадоров тренда стала TikTok-блогерша Элла Дарси. Она выпустила ролик, который очень быстро стал вирусным — в нем девушка расхваливает селфи, созданные с помощью приложения TikTok и ругает встроенное приложение камеры айфона.
«Качество изображения до того, как вы его сделаете, лучше, чем после съемки», — Элла Дарси.
На самом деле приложения вроде TikTok и Snapchat, которые стало принято пиарить как «лучшие для селфи» делают более размытые и менее качественные снимки по сравнению со штатным приложением «Камера» в iPhone. По мнению автора, именно это вызывает волну недовольства у подростков: чрезмерно высокое качество и детализация снимков выявляет дефекты кожи и другие недостатки на лице, и это, разумеется, мало кого приводит в восторг.
Фото: Popsugar
Фото: Popsugar
Фото: Popsugar
Подписчики Дарси поддержали её мнение. В комментариях нашлось множество людей, утверждающих, что «фото через TikTok получаются потрясающими», что они «никогда не вернутся в штатную камеру iPhone», а некоторые пишут, что уже давно делают фото исключительно через TikTok и Snapchat.