Поколение Z массово ругает айфоны за слишком качественные фотографии и уже нашло альтернативу



В соцсетях распространяется новый тренд — представители поколения Z ругают встроенную камеру в iPhone и переходят на сторонние приложения для съемки. Об этом пишет Popsugar.







Одной из амбассадоров тренда стала TikTok-блогерша Элла Дарси. Она выпустила ролик, который очень быстро стал вирусным — в нем девушка расхваливает селфи, созданные с помощью приложения TikTok и ругает встроенное приложение камеры айфона.





«Качество изображения до того, как вы его сделаете, лучше, чем после съемки», — Элла Дарси.