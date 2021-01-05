Компания Xiaomi выпустила новый смартфон среднего уровня. Он называется Mi 10i и получил частично флагманские характеристики, в том числе камеру с очень высоким разрешением, поддержку 5G и высококачественный экран.
В Mi 10i применяется процессор Snapdragon 750G и IPS-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, яркостью до 450 нит, расширенным динамическим диапазоном HDR10, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 4820 мАч, поддерживается 33-ваттная зарядка. Фронтальная камера с разрешением 16 Мп встроена в небольшой круглый вырез посередине верхней части экрана. Экран и задняя часть корпуса покрыты стеклом Gorilla пятого поколения.
Смартфон получил 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPPDR4x, накопитель объёмом 64 или 128 ГБ стандарта UFS 2.2 с возможностью расширения картой памяти microSD, Также имеются модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, ИК-порт, кодек Hi-Res Audio, стереодинамики, линейный вибромотор, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиовыход. Предусмотрена защита от брыз по стандарту IP53.
В основной камере установлен модуль Samsung ISOCELL HM2. с разрешением 108 Мп, которому ассистируют 8-мегапиксельный ширик и два 2-мегапиксельных сенсора для макросъёмки и определения глубины сцены.
В качестве программной основы в Mi 10i используется Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12 и перспективой обновления до Android 11. Смартфон двухсимочный и поддерживает связь в сетях 5G.
Продажи Mi 10i начнутся в Индии с 7 января по цене от 20 999 до 23 999 рупий в зависимости от объёма оперативной памяти и накопителя (в рублях это примерно столько же). В дальнейшем этот смартфон может появиться в других странах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru