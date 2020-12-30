Xiaomi Mi 11

Партнёр инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан назвал себестоимость производства нового флагмана компании. По его словам, в Mi 11 использованы компоненты общей стоимостью примерно столько же, как у iPhone 12. Из этого следует, что производство каждого экземпляра этого устройства обходится Xiaomi приблизительно в 373 доллара.

При этом Xiaomi Mi 11 продаётся в Китае приблизительно за 613 долларов, а iPhone 12 стоит более чем на треть дороже — от тысячи долларов.

Цзютан утверждает, что при одинаковой себестоимости новый флагман Xiaomi намного более продвинутый, чем iPhone 12 Pro Max. По его словам, за меньшие деньги покупатель получает Mi 11, а это аппарат более высокого уровня, с наиболее продвинутым набором функций и возможностей.

Почти так же, как Apple, Xiaomi отказалась от комплектного зарядного устройства, но сделала это изящно — покупатели Mi 11 могут приобрести 55-ваттный адаптер по символической цене, то есть фактически получат его почти бесплатно. Кроме того, он всё же будет включён в комплектацию более дорогих версий Mi 11.


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