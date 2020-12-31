Несколько дней назад компания Xiaomi запустила закрытое бета-тестирование крупного обновления MIUI 12.5. Тестовые сборки новой оболочки доступны в Китае и распространяются среди разработчиков и энтузиастов, которые зарегистрировались в программе бета-теста.
Установить обновление можно и без предварительной записи — благодаря тем, кто скачал файлы с прошивкой и выложил их в открытый доступ. На сайте XDA Developers выложены образы для большинства смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi, допущенных к тестированию. Для некоторых моделей обновление MIUI 12.5 базируется на Android 11, а для других на Android 10.
Установить MIUI 12.5 можно через рекавери TWRP с разблокированным загрузчиком. Если у вас есть опыт перепрошивки смартфонов, то вы знаете, что это такое и как это делать, а если нет — не стоит рисковать. Стоит иметь в виду, что это тестовая прошивка, предназначенная для нужд разработчиков и экспериментаторов. Многие функции в ней могут не работать или работать некорректно, а также есть риск повредить смартфон, уничтожив жизненно важные системные файлы в процессе установки обновления. Обычным пользователям противопоказано обновляться таким образом.
Эти бета-сборки взяты из программы тестирования, предназначенной для Китая, поэтому в них доступны всего два языковых пакета — китайский и английский. Других языков нет, равно как и предустановленных сервисов и приложений Google. Неизвестно, будет ли Xiaomi выпускать тестовые сборки для международного рынка (скорее всего нет, ведь в прошлом году Xiaomi перестала выпускать глобальные бета-версии MIUI).
В MIUI 12.5 был переработан интерфейс системы и фирменных приложений, появилась плавная анимация переходов, а карточки на экране многозадачности можно пролистывать горизонтально. Потребление системных ресурсов, в том числе оперативной памяти, снизилось примерно на треть. Была усилена защищённость системы, появились новые суперобои с единой анимацией и эффектами для страницы блокировки и рабочего стола, добавлены звуки природы и животных для различных сценариев, а тактильный отклик должен стать более естественным. Кроме того, в MIUI 12.5 предусмотрено тесное взаимодействие смартфонов с ноутбуками и компьютерами на базе Windows 10. Обладатели устройств Xiaomi, Poco и Redmi смогут просматривать уведомления от мобильных приложений на экране ПК, использовать общий буфер обмена и быстро отправлять с одного гаджета на другой ссылки, фотографии и прочие файлы.
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