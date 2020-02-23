



Компания Xiaomi собирается создать гибрид SIM-карты и карты памяти. Тем самым она решит проблему расширения накопителя в смартфонах с небольшим объёмом постоянной памяти.



Конечно, можно считать, что физическая SIM-карта и, тем более, карта microSD — пережиток прошлого, а будущее — за смартфонами с поддержкой eSIM и накопителями большой ёмкости (256 гигабайт и выше). Тем не менее, разработка Xiaomi может найти применение среди пользователей недорогих смартфонов. Кроме того, такой гибрид позволит довольно просто переносить все данные с одного смартфона на другое при смене устройства и сохранении прежнего телефонного номера.



Подобные разработки есть и у других компаний, а это показывает, что индустрия заинтересована в чём-то подобном. Изобретение Xiaomi потенциально позволит производителям недорогие смартфоны, которые лишены встроенной памяти, хотя неизвестно, найдутся ли желающие покупать подобные устройства. Намного удобнее иметь смартфон с большим объёмом памяти и синхронизировать все ценные данные с помощью облачного хранилища.



Вероятно, в первую очередь гибрид SIM-карты и карты памяти будет применяться в собственных смартфонах Xiaomi, в том числе в устройствах брендов Redmi и Poco. С гаджетами других производителей он вряд ли будет совместим.







