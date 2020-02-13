Компания DxOMark, специализирующая на тестировании цифровых камер, обновила свой рейтинг смартфонов. Его возглавила только что представленная новинка — Xiaomi Mi 10 Pro. Она на один балл обогнала предыдущего лидера, смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G.
Mi 10 Pro набрал 124 балла (134 за съёмку фото и 104 за съёмку видео). В камере этого смартфона используются четыре сенсора:
- 108-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1.33 дюйма с апертурой f/1.69, 8 линзами, а также оптическим и электронным стабилизатором изображения
- 12-мегапиксельный телевик с сенсором 1/2.6 дюйма, апертурой f/2 и с двукратным оптическим зумом
- 8-мегапиксельный телевик с сенсором 1/4.4 дюйма, апертурой f/2 и с десятикратным гибридным зумом
- 20-мегапиксельнаый ультраширокий сенсор размером 1/2.8 дюйма с апертурой f/2.2
Впрочем, у камеры Xiaomi Mi 10 Pro есть и недостатки. Она чрезмерно долго фокусируется при съёмке с разрешением 108 Мп из-за более узкой глубины резко изображаемого пространства, чем у конкурирующих устройств. Кроме того, при съёмке фото в ночном режиме и на ультраширокий сенсор некоторые цвета передаются недостаточно корректно. При видеосъёмке в темноте могут появляться искусственные шумы.
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