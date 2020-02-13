



Компания DxOMark, специализирующая на тестировании цифровых камер, обновила свой рейтинг смартфонов. Его возглавила только что представленная новинка — Xiaomi Mi 10 Pro. Она на один балл обогнала предыдущего лидера, смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G.



Mi 10 Pro набрал 124 балла (134 за съёмку фото и 104 за съёмку видео). В камере этого смартфона используются четыре сенсора:



108-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1.33 дюйма с апертурой f/1.69, 8 линзами, а также оптическим и электронным стабилизатором изображения

12-мегапиксельный телевик с сенсором 1/2.6 дюйма, апертурой f/2 и с двукратным оптическим зумом

8-мегапиксельный телевик с сенсором 1/4.4 дюйма, апертурой f/2 и с десятикратным гибридным зумом

20-мегапиксельнаый ультраширокий сенсор размером 1/2.8 дюйма с апертурой f/2.2

Специалисты DxOMark отметили хорошую стабилизацию изображения при съёмке фото и видео, высокое качество захвата изображения в любых условиях, даже темноте. Кроме того, их впечатлила работа зума (увеличение с цифровой обработкой — до x50). В ночном режиме получаются снимки с широким динамическим диапазоном, низкими шумами и высокой детализацией. Автофокус срабатывает моментально, баланс белого точный и даже широкоугольная камера позволяет получать высокодетализированные снимки с хорошей выдержкой. Два телефото-модуля обеспечивают сохранение качества изображения даже с пятикратным увеличением.Впрочем, у камеры Xiaomi Mi 10 Pro есть и недостатки. Она чрезмерно долго фокусируется при съёмке с разрешением 108 Мп из-за более узкой глубины резко изображаемого пространства, чем у конкурирующих устройств. Кроме того, при съёмке фото в ночном режиме и на ультраширокий сенсор некоторые цвета передаются недостаточно корректно. При видеосъёмке в темноте могут появляться искусственные шумы.





