DxOMark

Компания DxOMark, специализирующая на тестировании цифровых камер, обновила свой рейтинг смартфонов. Его возглавила только что представленная новинка — Xiaomi Mi 10 Pro. Она на один балл обогнала предыдущего лидера, смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G.

Mi 10 Pro набрал 124 балла (134 за съёмку фото и 104 за съёмку видео). В камере этого смартфона используются четыре сенсора:

  • 108-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1.33 дюйма с апертурой f/1.69, 8 линзами, а также оптическим и электронным стабилизатором изображения
  • 12-мегапиксельный телевик с сенсором 1/2.6 дюйма, апертурой f/2 и с двукратным оптическим зумом
  • 8-мегапиксельный телевик с сенсором 1/4.4 дюйма, апертурой f/2 и с десятикратным гибридным зумом
  • 20-мегапиксельнаый ультраширокий сенсор размером 1/2.8 дюйма с апертурой f/2.2
Специалисты DxOMark отметили хорошую стабилизацию изображения при съёмке фото и видео, высокое качество захвата изображения в любых условиях, даже темноте. Кроме того, их впечатлила работа зума (увеличение с цифровой обработкой — до x50). В ночном режиме получаются снимки с широким динамическим диапазоном, низкими шумами и высокой детализацией. Автофокус срабатывает моментально, баланс белого точный и даже широкоугольная камера позволяет получать высокодетализированные снимки с хорошей выдержкой. Два телефото-модуля обеспечивают сохранение качества изображения даже с пятикратным увеличением.

DxOMark

Впрочем, у камеры Xiaomi Mi 10 Pro есть и недостатки. Она чрезмерно долго фокусируется при съёмке с разрешением 108 Мп из-за более узкой глубины резко изображаемого пространства, чем у конкурирующих устройств. Кроме того, при съёмке фото в ночном режиме и на ультраширокий сенсор некоторые цвета передаются недостаточно корректно. При видеосъёмке в темноте могут появляться искусственные шумы.



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Источник:

DxOMark DxOMark

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